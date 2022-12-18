【居英生活】英國聖誕「7古怪」傳統

不遲不早，英國人自12月開始，便已準備過聖誕，寄聖誕卡、買聖誕樹、選聖誕禮物、賞燈飾等已是指定動作，而他們還有些「古怪」傳統，跟香港不太一樣，以下7項你可曾聽過？

（1）日曆倒數聖誕？

英國人非常重視聖誕，更習慣買聖誕倒數日曆（Advent Calendar），從踏入12月開始便逐日倒數。倒數日曆上會有24至25格，每天打開一格，會取得朱古力或小禮物，近年就是名牌產品也爭相推出自己的聖誕倒數日曆。這個倒數傳統，其實起源於德國，19世紀時新教徒在牆上以粉筆倒數聖誕，到了20世紀才變成今日的紙板商品。

（2）堅持買真樹？

英國裝飾聖誕樹，也是源於德國，1800年國王喬治三世妻子夏洛特王后在溫沙堡放聖誕樹，隨即引來跟風潮，英國皇室在聖誕樹下過節形象，更影響了民間，令裝飾聖誕樹「落地」成為英國習俗。英國人買聖誕樹，很堅持買真樹，要大大棵放客廳，樹下要放滿禮物，才有意思；他們也愛掛上用槲寄生（Mistletoe）製成的聖誕花圈，並流傳「在槲寄生下相遇要接吻」的說法，讓聖誕更添浪漫感。

（3）穿娘爆毛衣？

香港人過聖誕，都愛穿漂亮的，偏偏英國人就有穿「娘爆」聖誕毛衣（Christmas Jumper）過聖誕的習慣，聖誕毛衣上的圖案，多半呆板又老土，但偏偏英國人就愛一起穿它們開派對，有時還借機會搞慈善，要捐錢才有得穿，寓公益於娛樂，英國人認真識玩。

（4）聽女王致詞？

今年最令英國人哀傷的事，莫過於英女王伊利沙伯二世逝世，這也意味今年，再也聽不到女王的聖誕文告（The Queen's Speech）。自1932年開始，英國君主已有聖誕全國致詞的傳統，英國人習慣在每年12月25日聖誕節下午3時，準時停下手上東西，專心聽女王的年度演說，而去年女王的致詞，更動人地表達了她對已故菲臘親王的懷念與敬意，今年聖誕再沒女王音容，英國人應是百般滋味在心頭。

（5）肉餡餅無肉？

聖誕節吃聖誕大餐，是英國家庭年度重頭節目，他們不執着要吃火雞，有時亦會以鵝肉代替，但他們卻很堅持要吃百果餡餅（Mince Pies），其英文名字直譯其實是肉餡餅，但餅餡卻沒有肉，只有果乾，就像「菠蘿包」沒菠蘿一樣。同屬聖誕甜品的聖誕布甸（Christmas Pudding）也非布甸，而是水果乾蛋糕，但它最大賣點，其實是淋上白蘭地酒點火搞氣氛。

（6）拉炮搞爛Gag？

聖誕大餐吃到尾聲，英國人就會玩聖誕拉炮（Christmas Cracker），拉開它爆出「砰砰」聲後，一時間綵帶、紙碎、紙皇冠等小玩意就會亂飛，當中還有隨機抽到的英式笑話或謎語，英國人習慣會輪流讀出分享，即使笑話超無聊，他們也樂在其中，這才算有聖誕氣氛。

（7）聖誕老人變「老爸」？

聖誕歌都會唱「Santa Claus Is Comin' to Town」但英國人其實不叫聖誕老人作Santa Claus，而是喚他Father Christmas，即是聖誕老爸。從前的英國，原來沒有派禮物的聖誕老人，只有送祝福的Father Christmas，直至20世紀美國Santa Claus太受歡迎，英國Father Christmas才變成Santa Claus模樣。此外英國人也習慣講Happy Christmas，多於Merry Christmas，大家若在英國過聖誕，便記得改口了。