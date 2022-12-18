北歐風味　不一樣的聖誕大餐

每年聖誕節，單是安排聖誕大餐已令人大傷腦筋，想來點新意，西餐都可以有好多選擇。尖沙咀帝諾文娜公館北歐餐廳FINDS於12月24日至26日推出北歐經典聖誕晚餐，傳統的北歐特色香料酒，會加烤杏仁和提子乾來品嘗。芬蘭三文魚湯以蔬菜加魚湯熬煮，和煙熏三文魚肉來吃，鮮嫩清新。聖誕精選拼盤內有多款北歐各國的招牌小食，讓客人味蕾一次過感受各地特色。主菜3選1，有慢煮伊比利亞豬柳、自家製煙熏鱈魚柳或香烤美國優質牛柳，最後以丹麥特色米布丁作結。

集多個國家美食融會而成的地中海菜，同樣受歡迎。金鐘The Upper House的地中海菜餐廳Salisterra於12月24日推出4道或6道菜平安夜晚餐，以及3道菜聖誕日及聖誕翌日晚餐。平安夜晚餐有法式鴨肝醬凍派及紅菜頭、法式龍蝦濃湯，主菜可選和牛西冷配松露牧羊人批或海鱸魚配野菌及蘑菇清湯，甜品有蛋白脆餅配香料燴梨及金蘋果雪葩。聖誕晚餐就有鮮味的番茄釀蟹肉和啖啖肉的蜜糖烤豬鞍，每道菜都令人回味。

除了白色聖誕，地球另一邊的澳洲就會度過火辣辣的夏日聖誕，尖沙咀澳洲餐廳HUE於12月24日及25日推出4道菜晚市套餐，當中有多款開胃小食，前菜有熊本蠔、意式芝士雲吞配冬季黑松露、紅菜頭沙律或鴨肝肉凍批選擇，主菜3選1，鮮嫩比目魚、傳統火雞或冬季啱食的鹿肉批，最後可以選擇黑森林蛋糕，又或是澳洲人在聖誕必吃的Pavlova蛋白脆餅，同樣美味。