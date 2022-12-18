Bugatti Baby II Carbon Edition復古經典致敬

Bugatti全新限量Baby II Carbon Edition是特別為W16 Mistral車主打造，由廠方與英國專門手工打造復古汽車的The Little Car車廠，基於他們在3年前為向Bugatti創辦人Ettore Bugatti於1926 年建造的原創傑作 Bugatti Baby 致敬而合作開發的純電動Bugatti Baby II打造。不同的是，Baby II Carbon Edition建基於先進的碳纖維架構，後備胎及其支架和綁帶全已拆除，更輕量化。車上還特別融入了不少碳纖外觀和內飾細節，包括可見的碳纖面罩及其下方的散熱格柵、後視鏡支架、儀錶板、內飾板和採用碳纖維中心的黑木定制軚環等。

此外，車廂內飾有顯示底盤編號和型號名稱的定制雕刻，實心鋁製可調節踏板自豪地展示著名的「EB」標誌。因應改為純電動力，沿襲自Bugatti Type 35 儀表已經重新設計，將燃油壓力表改為電池表，油量表則變成功率表。設在右側、長長的燃油泵手柄亦變成用作前進、空檔和倒檔選擇器。每個客戶更可根據自己的 W16 Mistral 規格定制他們的新 Bugatti Baby II，例如在車側加入手繪法國國旗，使其成為真正獨一無二的車型。