劉佩玥被Bob爆連續2日盆菜宴拉票　谷爆人氣爭視后

被喻為「本年度最好睇CP」的林盛斌（Bob）與劉佩玥（Moon）今日（18日）孖住出席《冬至營養學堂》活動，2人同聲表示趁活動前與醫生交談，了解腎臟的重要性，自言小便有泡的Bob，認為有機會如廁時衝擊力強所致：「個心臟曾經有事，所以都會關注多啲，我要做個好腰好腎好男人。」

二人於下月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》成功打入「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳男配角」及「最受歡迎電視拍檔」十強，問到Moon對哪一個獎項較有信心？她說：「咩都有信心，因為做人一定要有信心。」在訪的Bob即爆料指她連續2日出現公司盆菜宴拉票，Moon笑說：「我嘅戰績都唔錯，當時好多朋友搵我影合照，個個都話有投我一票。（會唔會畀人呃㗎？）哈哈！冇所謂啦！最緊要合照時大家都開心。」

談到二人近日頻頻孖住亮相活動，是否為「最受歡迎電視拍檔」造勢？Bob表示：「今次Moon係嘉賓主持，因為我發現佢原來都好有潛質，所以將來可以拍住上一齊做主持。」身為媒人的他，對於好友胡定欣詐型他交不出功課，Bob表示：「啱啱做咗嘢啦！因為其中一位醫生係以前認識，佢之前有女友，但依家甩咗拖，所以我即刻抄咗牌（攞電話），呢位醫生對腎臟健康好有知識，肯定係好男人，所以定欣過咗農曆年就知。」