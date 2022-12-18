蕭正楠被笑「翠如翻身」　開騷爆入行辛酸史

藝人蕭正楠、區永權與伍仲衡下月初將舉行音樂會。今日（18日）3人現身上水，出席開騷前最後一次宣傳活動，與粉絲近作近距離接觸。阿蕭感性表示：「好多謝一班粉絲，佢哋手抱咁大就支持我。我今年出道20年，即係佢哋20歲，有啲仲係我參加歌唱比賽嘅時候已經認識。」伍仲衡指音樂會上會訴說他們入行的辛酸，又打趣阿蕭「鯉魚翻身」，區永權即接口：「佢係翠如翻身！」搞到全場忍俊不禁。

受訪時談到「翠如翻身」，阿蕭回應：「金句嚟喎，有新歌又有音樂會，係一個好好嘅紀念。（太太黃翠如話聽你新歌《小小大人物》感觸落淚喎。）我哋大家攬住一齊喊，依家仲有人幫我做歌喎，歌詞又可以同爸爸講番啲說話。（20年最大嘅得着係娶咗個老婆？）佢話當年我做歌手，佢有訪問過我，不過我完全冇印象，不過佢依家Sharp爆啦。（以往好多辛酸？）OK嘅，同我同期入行嘅好多都冇做音樂，我仲企喺度喎，好開心嘅一件事。」

今晚3人快歌《Hea到爆》將會正式推出，忙完明天節目錄影後便正式閉關作最後準備。區永權透露他們將會於演唱會晒舞技，目前已積極跟排舞師練習，又打趣最擔心伍仲衡屆時表現！談到未夠3星期開騷，他笑言：「屆時嘅嘉賓會有驚喜，而且會爭取時間操肌，未知會唔會聽騷到肌肉。」伍仲衡則膽生毛表示：「大家6舊腹肌，我1舊先有驚喜嘛，除褲添呀，吹咩？」阿蕭則透露因為音樂會翻查舊相簿，發現很多亡父遺照及合照：「回憶返晒嚟，原來我都遺傳咗佢啲靚仔，同埋佢好有膽識，唱歌走晒音都好有自信。」