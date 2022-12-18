節日盛宴　性價比高美食有得揀

聖誕佳節，除有高級主題餐飲，坊間亦有親民套裝或美食選擇，特別為各位搜羅坊間平均只要港幣數百元起就有交易的平靚正聖誕大餐，而且還有不少菜系供應，想吃得精明就要好好揀一揀。

知己聚會

和朋友節日聚會，好吃又實惠好重要。中環意大利餐廳酒吧PAZTA今年推出了不同款的4位起主題美宴，約HK$500的5道菜Terra美宴，當中包括有開胃菜拼盤、牛肝菌燴飯、經典的黑橄欖紅酒野豬肉醬大寬麵等，另一款6道菜Mare美宴，以海鮮為主調，包括有意式醃吞拿魚配黑松露、海螫蝦忌廉燴飯和海鮮肉醬配耳形意粉等，每位約HK$600。餐廳設有戶外位置，唔怕凍的話在戶外用餐，感覺更有Feel。

威尼斯風味

意大利水都威尼斯，除了風光如畫，亦有不少美食。堅尼地城餐廳酒店Trattoria Piccolo主打威尼斯地道小食，由現時至2023年1月1日推出4位7道菜及6位10道菜套餐，前菜有藍芝士、鯷魚和醃漬紅雜菜打造的傳統意大利多士，手工肉丸和北海道帶子刺身他他。主食有海鮮墨汁意大利麵、澳洲羊架和意大利海鮮湯等，平均每位只要約HK$470起。

意國家庭風味

每逢節日，都想會念屋企的味道，尖沙咀意大利餐廳Da Filippo Trattoria以傳統家庭味道作主打，佳節期間推出約HK$800的聖誕限定2人套餐，有不同的自選菜式揀，頭盤可揀冰鎮生蠔或洋葱煙肉芝士焗生蠔，前菜有聖誕火雞沙律或煙熏三文魚凱撒沙律，湯品可選法式洋葱湯或龍蝦濃湯。主食有原隻燒龍蝦意大飯或燒鱈魚蒜片意粉，主菜有原隻燒春雞、燒羊柳或側腹牛扒，最後以提拉米蘇或焦糖燉蛋作結，相當豐富。

澳式餐點

想過熱辣辣的聖誕節，很多人會到澳洲避寒。澳洲式西餐廳 Flames於12月23日至25日推出2位的5道及4位的7道菜節日套餐，前菜有煙三文魚青瓜乳酪沙律和周打蜆肉忌廉濃湯，主菜有12安士新西蘭安格斯肉眼扒配忌廉薯蓉、香煎三文魚配蘆筍意大利飯、烤西班牙豬扒配焦糖蘋果椰菜沙律、鮮蝦芝士意大利雲吞配蟹肉南瓜汁或葡式香辣燒春雞配薯條選擇。7道菜套更包括1款薄餅，可選夏威夷、新鮮黑松露蘑菇或意式辣肉腸口味，甜品是自家製聖誕蛋糕，平均每人約HK$300。

多國風味

除了西餐，坊間還有不少菜系選擇，餐飲集團1957 & Co. 旗下多間餐廳推出親民價的節日盛宴，尖沙咀泰國菜餐廳Mange Tree於12月19日至2023年1月2日供應每位約HK$500的節日晚宴，就有冬蔭公雞尾酒大蝦、甘蔗泰式魚餅、蒜蓉牛油焗蠔作前菜，品嘗紅咖喱焗釀龍蝦後，自選主菜有智利鱸魚柳伴泰式青檸辣汁、招牌泰北燒雞、青咖喱牛肋骨或蒜香胡椒燒羊扒，甜品有南瓜吉士伴椰子雪糕。九龍塘越南餐廳安南於12月22日至2023年1月2日供應每位約HK$400的節日套餐，前菜拼盤有安南春卷、香忙軟殼蟹米紙卷及炸龍脷柳沙律，自選主菜有法式芝士蘑菇焗湄公河大頭蝦、燒春雞伴栗子或香草酸辣豬扒，麵食有安南生牛肉牛尾湯河粉或龍海蟹仔肉鮮茄湯檬粉，還有越式聖誕樹頭蛋糕及椰汁黑糯米伴椰子雪糕作甜品。至於淮揚風味餐廳十里洋場，於現時至2023年1月2日供應每位約HK$650滬式聖誕饗宴，包括品味四小碟、蟹粉香煎澳洲帶子伴蘆筍、原個南瓜金湯翅、濃蝦汁水晶蝦球蒸蛋、手撕煙熏雞、澳洲和牛鵝肝炒飯和聖誕雜莓紫米八寶飯，為大家帶來不一樣的節日滋味。

好玩好食

和朋友聚餐，最緊要開心又熱鬧。餐飲集團Pirata Group今年以個「是乖是壞」（Naughty & Nice）作主題，於12月24日及25日打造不同風格的節日大餐。傳統意菜餐廳Pirata提供每位約HK$600的節日晚餐，有聖誕豬蹄、聖誕火雞卷、加入朱古力碎的意大利芝士餅或聖誕蛋糕等美食。西班牙餐廳The Optimist就有多款北部小食、生蠔拼盤，主菜有燒西班牙脆皮乳豬或油封鴨腿等美食，每位約HK$700。日系秘魯菜餐廳Tokyolima每位約HK$700的大餐就有檸汁醃海鮮、唐揚炸雞、吞拿魚壽司卷、慢煮豬手、味噌燒汁鮮蝦慕絲雞肉卷和秘魯傳統拌飯等。印度餐廳Chaiwala多款印度街頭小食和燒烤，如清脆蝦球、香料烤雞、芝士黑松露菠菜和辛辣豬肉咖喱等，每位約HK$600。

家傳食譜

每個廚師，總會有自家的秘製食譜，意大利地中海風餐廳Ask For Alonzo於12月推出每位約HK$300的3道菜節日套餐，菜式以大廚家族代代相傳食譜作靈感設計。當中包括煙熏藍鰭吞拿魚、砵酒油封鴨腿意式短通粉和慢煮澳洲和牛面頰肉。意猶未盡的話，可加指定價錢點選白朱古力栗子意式半冷凍Semifreddo。除此之外，餐廳亦特設10人起可享用的外賣餐飲套餐，包括精選意大利風乾火腿拼盤、水牛芝士番茄火箭菜沙律、羅勒香蒜螺絲粉配番茄乾、米飯沙拉配香腸、吞拿魚及夏季蔬菜、番茄意式肉丸通心粉等 ，每人平均只要HK$200起，價錢親民。

巴西日系滋味

日日都好似在過嘉年華的巴西，在特別節日更是熱鬧，中環巴西日式餐廳UMA NOTA於12月25日及26日推出約HK$550起的聖誕嘗味餐單，三文魚配百香果杧果醬汁及三文魚魚籽、甜炸玉米餅、紫蘇辣吞拿魚卷和巴西炸木薯粒作前菜。主菜有烤乳豬配日本梨蓉、炭燒21日熟成肉眼扒或巴西焗海鱺魚，最後以聖誕忙果焦糖蛋糕作結，喜愛嘗新的朋友可以考慮。