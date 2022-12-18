本日日本：《蠟筆小新》屁屁展覽　池袋有得睇

為慶祝《蠟筆小新》動畫版及電影30周年，即日至2023年1月9日期間，於池袋Sunshine City文化會館3樓展示Hall C正舉行「《蠟筆小新》30周年企畫展『しん劇！ケツだけワンダーランドの大冒険』」，粉絲們不要錯過！展覽首次以小新的「屁屁」為主題，進入會場會先觀看為這次展覽炮製的原創《蠟》動畫，內容是他們一家進入了名為「只有屁屁Wonderland」的經過！離開劇場，訪客眼前便是「只有屁屁Wonderland」，你會見到巨型小新邊看着「盡是屁屁Mountain」，邊用屁股跟來賓打招呼，感覺十分搞笑！而另一邊則會看到以電影《蠟筆小新：小白的屁屁炸彈》為靈感的「盡量屁屁炸彈？！Photo Spot」，讓你拍下恍如戴着「盡是屁屁炸彈」的模樣！另外還有以《蠟筆小新：功夫小子~拉麵大亂鬥》及《蠟筆小新：電擊！豬蹄大作戰》為靈感炮製的屁屁擺設及打卡位，另有多個與屁屁有關的遊戲，玩家亦需要Pat Pat用力，與小新齊齊過關，還有過去30年的動漫及電影回顧，展出多個名場面。場內的期間限定店發售各款限量產品，必買屁屁坐墊、抱枕等，凡購物滿1,100日圓（約HK$63）或以上更可獲贈原創貼紙一張。