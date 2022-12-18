5齣好戲共冶一爐　王志良獨挑大樑演《林沖夜奔》

繼《呂布情傾貂蟬》及《武俠》粵劇公演口碑載道，資深傳媒人暨粵劇出品人彭美施（施姐）除了早前公布她精心打造第三齣策劃作品《新胡不歸》，尚有另一齣好戲《經典折子戲》緊接登場。

今天（18日）舉行新聞發布會，彭美施聯同五位主角包括謝國璋、宋洪波、王志良、林穎施及梁非同出席。今次更將5齣精彩好戲共冶一爐，包括有：謝國璋、梁非同及陳鴻進合演《再世紅梅記之脫穽救裴》、宋洪波與梁非同合演《武松殺嫂》、宋洪波與林穎施合演《潞安州》、謝國璋、林穎施、陳紀婷及陳玬橦合演《李後主之去國歸降》及王志良主演《林沖夜奔》，三位小生謝國璋、宋洪波及王志良，還有花旦林穎施與梁非同將在台上演出首本好戲，王志良更一人獨挑大樑演《林沖夜奔》，對演員亦是一大考驗。

施姐透露會在劇本中注入新意，尤其上次為《武俠》擔任武術指導設計武打場面，備受讚賞的韓燕明師父，今次會再擔任武術指導，會根據劇目內容加添更精彩動作，還不能缺少的特技，最想做到令觀眾有更多驚喜與新意。

發布會上，施姐更公布喜訊，《新胡不歸》與《經典折子戲》銷情非常理想，開售短短一星期，VIP門票$680爆滿，其他票價亦已經賣座佔七成，令到她對未來製作粵劇如打強心針，更希望加入更多新元素吸納年輕人欣賞。

謝國璋首度與施姐合作，今次緣分也始於施姐欣賞過他演《李後主》，所以邀請合作，今次演《李後主之去國歸降》，亦會在傳統演出之下，再用新方式演繹，雖然自己做了許多次該劇目，但今次首度與林穎施合作，相信亦會擦出不同火花，而謝國璋與梁非同合作《再世紅梅記之脫穽救裴》，梁非同的厲鬼出場亦會有特別的效果安排，非同表示都好期待如何將自己身段表現與特技融合為一。

宋洪波上次在《武俠》中之火燒連環船演出備受讚賞，他稱今次與梁非同合演《武松殺嫂》及與林穎施合作《潞安州》，雖然是演慣的舊劇目，但因對手有新意及施悉心加強虛擬背景設計，好相信一定有新鮮感。至於今次單人演《林沖夜奔》的王志良，雖然之前演出腳步扭傷，但未有擔心會影響演《林沖夜奔》，更視為一個好機會，他要好好把握。五位主角得悉門票只開賣一星期，貴價票已售罄，其他門票已賣過7成，都感到好振奮。