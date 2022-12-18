凍到癲︱泳兒因為冇衫着　一身都係窿照晒美背

歌手泳兒（Vincy）、林奕匡、雲浩影（Cloud ）及DEZ（余宗遙）今日（18日）到香港電台進行錄音，為「國際流行音樂大獎」揭曉獎項。近日天氣嚴寒，但Vincy卻以一身灰色露背裙現身，她笑言並非為貪靚而冒險：「本身冇諗住咁多窿㗎，咁啱屋企得番呢條裙比較襯今日個活動，今日唔使唱歌，最多都係頒獎嗰陣除低件褸影相，因為太多窿窿，我貼咗啲暖包喺件褸度。」

Vincy表示也擔心會着涼，加上將會出席多個頒獎禮，所以更加要小心身體，透露正物色戰衣出席頒獎禮，笑指造型師想她挑戰更大尺度，問到是否對自己背脊最有信心？她笑説：「我背脊其實未Ready未夠白滑，不過咁啱今日冇辦法，哈哈！我諗腳啦，通常我肥都唔會肥喺對腳，其他部位我好識得用件褸遮住。」她表示性感沒問題，最重要感覺健康而不是暴露便可。身旁Cloud亦表示贊同：「最緊要睇落健康、唔影響我身體健康，哈哈！（最有信心邊個部位？）暫時係個樣Ready，哈哈。」

聖誕將至，Cloud表示會與家人及男友簡單食飯度過：「唔太鍾意大搞，的確係好想收到人哋禮物，不過又要煩買乜嘢禮物畀對方。」Vincy即教路可交換廢物：「唔好嘥嘢嘛，試過訂咗個假髮返嚟但唔啱用，咪趁聖誕同朋友交換廢物，不過千祈唔好喺自己屋企搞，如果唔係交換完啲嘢會留低晒喺你屋企。」Cloud即表示這種另類交換禮物方式非常適合她：「我屋企好多廢物，有把鈍咗嘅刀可以攞出交換。」