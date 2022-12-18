李佳芯做吳偉豪阿媽　堅持婚後繼續開工：我停唔到落嚟！

由視后李佳芯（Ali）與馬德鐘主演的無綫新劇《有種好男人》，在下周一（26日）首播，Ali第4度挑戰人母角色，飾演育有一名17歲兒子的單親媽媽，而飾演其兒子的是吳偉豪。Ali稱最大困難，是要幻想養育兒子17年的感覺：「對我嚟講呢件係好遙遠嘅事，初頭係需要啲時間去攞呢種感覺，同埋唔可以好似之前咁同啲小朋友一齊嘻嘻哈哈，要用另一種相處方式。」她和吳偉豪默契十足，戲外戲內似姊弟般相處，Ali大讚對方投入認真。

在劇中造型充滿仙氣的Ali，在職場上也有自己一套，問到將來可會想做個內外兼備的職場媽媽，她說：「相信每個人喺唔同階段，都希望Keep到最有光芒，我自己係一個停唔到落嚟嘅人，就算將來有家庭、生小朋友，我唔一定係工作，但一定會做自己想做嘅嘢。想演戲以外作多方面發展，可以同時兼顧到幾樣嘢，咁個人先充實同圓滿少少。」

現年24歲的吳偉豪扮演17歲學生，他笑言最大挑戰是因「外貌太成熟」，惟有靠服裝及髮型補救，如穿衞衣、戴耳環及一頭攣毛，問到可有信心憑「弟弟Look」再勁吸姐姐粉，他笑言：「我Prefer《回歸》個造型多啲，因為今次個攣毛係夾髮片同搽Mousse整出嚟，個髮片夾喺頭殼頂好辛苦，我驚會令髮線後移。」談到跟Ali拍攝的第一場戲是喊戲，他坦言既緊張又大壓力，幸有Ali照顧：「見Ali同劇組相處融洽、好傾得埋，我都畀佢感染到，令我情緒Calm啲、可以演好場戲。」

近日《有》劇發布多條預告片，劇情講述跟「釣金龜課程」人生教練「岑曉婷」莊鍶敏成為閨密的「Charlie」李佳芯活躍上流社交圈，繼而接近城中富豪「蔣定天」張國強並取得信任，惜令蔣定天的貼身保鏢「楊日正」馬德鐘起疑心，原來李佳芯的終極目標是馬德鐘，經常出沒對方身邊，後來還入職對方的保安公司擔任文員，令兒子「Woody」吳偉豪醋意大發，並視馬德鐘為「渣男」。