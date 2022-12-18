On仔被釗峰奪初吻：冇諗過佢伸條脷過嚟！

組合C AllStar日前接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒（Edmond）訪問，對於首次舉行戶外音樂會感受，On仔說特別有意義：「因為過往平安夜都會去尖東海旁同Fans一齊報佳音，已經變咗一個傳統，過去幾年因為疫情取消咗，所以今次變成一個大型音樂會自己都特別期待。」

說到昔日報佳音的難忘事，King說：「記得有一年，啱啱開始玩打碟，因為打碟需要好大嘅電量，但係最後都唔夠電，玩玩吓變咗清唱。」Jase說：「每年聖誕節都收到好多曲奇餅，但係其實自己唔鍾意食，因為好怕牛油，為免再有新嘅粉絲送曲奇，所以要講出嚟，送有酒精嘅嘢就會開心啲啦！」

四子十分喜歡聖誕節，King說特別喜愛滑雪，笑言音樂會過後會離港，On仔說：「我鍾意聖誕節嘅程度，屋企棵聖誕樹會擺足一年，從來冇收埋過。聖誕節亦都好鍾意一大班朋友聚埋玩遊戲。」釗峰說：「記得我哋玩過一個遊戲好大膽，我輸咗之後要同On仔嘴對嘴錫。」On仔笑言被釗峰奪去初吻，他說：「冇諗過釗峰伸條脷過嚟，原來佢比較鍾意法式，我就簡單啲，鍾意淺嘗！」