龔柯允實行168斷食法　被懷疑點解咁大食！

歌手龔柯允與區子琳親臨香港賽馬會北角體驗店，出席《世盃狂熱Bili Bar》活動，分別穿上自己支持的球隊波衫，分享最鍾愛的球星及大談足球趣事，為支持的球隊打氣，與觀眾和一班波友齊齊感受世盃狂熱。

龔柯允是英格蘭球隊粉絲，全因為靚仔球星︰「由碧咸同奧雲年代已經開始追，淨係睇佢哋特寫已經夠，之後都冇再追新一代球星，由嗰時開始支持英格蘭到而依家。」她以往也有陪另一半通宵看世界盃，雖然感覺很浪漫，但其實是為了名正言順睇仔︰「每次睇波未夠半場就瞓着，世界盃幫我催眠，瞓得特別好。試過畀另一半笑，因為我連規則都唔識，淨係鍾意睇住啲靚仔跑嚟跑去。」

她一向都有拍攝很多介紹馬來西亞美食的短片，最近向香港地道美食進發︰「想將來通關之後，可以將香港地道美食介紹畀世界各地朋友。好多人懷疑我細細粒點可以食到咁多，因為我依家實行168斷食法，健康又唔怕肥。」身為美食達人，睇世界盃首選除了啤酒零食外，竟然是珍珠奶茶︰「我在馬來西亞通宵睇波會叫奶茶邊飲邊睇，飲茶有提神作用，就連珍珠奶茶都可以令我失眠，所以想通宵睇波唔少得。」

同場的區子琳表示最支持葡萄牙球隊，每次睇波都會令她回想起兒時同爸爸睇波的趣事︰「我細個成日都會同爸爸睇波，最深刻係2006年世界盃，見到施丹使出『施丹頭槌』去頂向對手，令到我曾經一度以為咁樣做係冇問題，不過爸爸事後都有解釋番畀我聽其實係唔啱嘅。」早前亦嘗試為網台拍攝世界盃節目的她，最難並不是要對面鏡頭，而是要狂溫書：「因為我有段時間冇睇波，所以對最近嘅足球消息唔太熟識。而我為咗要做好節目，首先要分清楚球隊同記球員名，因為球員中文譯名各有不同，所以事前要預一至兩個月時間去做好功課。」

是次活動由新城知訊台節目主持范振鋒及李思欣擔任司儀，活動期間更與兩位歌手和現場觀眾玩問答遊戲，考考有關世盃的有趣知識。