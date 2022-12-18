《就是青春》決賽︱陳柏宇睇好洪韻騏：將來想同佢合作！

HOY TV選秀節目《就是青春》決賽於晚上（18日）舉行，嘉賓「YOUnion」成員陳柏宇（Jason）、葉巧琳、曾樂彤及歌手林奕匡與鄭融（Stephanie）等齊齊出席。將夥拍「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy） 合唱的Jason表示睇好對方：「狀態幾好，愈唱愈有，係咪都睇好佢。」他直言Wincy不論唱歌風格及能力也絕對適合入行當歌手，表示若有機會，將來也想與大家交流合作。

至於Stephaine就大讚參賽者由初賽至今有很大進步：「脫胎換骨嘅感覺，好開心。」她感謝大會選擇《紅綠燈》讓她與曾琸庭（Alice Tsang）合唱：「自己第一次唱呢隻歌嘅和音，好感動，首歌畀到參賽者一個舒發嘅感覺，就好似比賽期間出現各種唔同嘅情況，有時紅燈，有時會綠燈。」

將於2月4日於亞博開騷的Jason，表示內部認購門票已全數沽清，開心之餘但亦感壓力，因尚有一半門票以公開型式發售。問到會否邀請Stephanie作個唱嘉賓？他説：「暫時係未有計劃請嘉賓，都可以考慮下。」Stephanie 則表示一定會購票請朋友入場支持。