相原美咲 入深山露深溝

都市生活節奏急速，日日都有唔同嘅問題要面對，有時真係好想搬入深山住番一段日子，等身心可以放鬆吓。原來喺日本寫真界就有位巨乳美人試過咁做，之後成個人脫胎換骨，喺事業上發光發熱，佢就係相原美咲！

愈大愈靚

所謂「女大十八變」，唔少女仔都係愈大愈靚，尤其喺識得化妝同襯衫之後，成個Look可以唔同晒，就好似醜小鴨變白天鵝咁誇張，今年27歲嘅相原美咲就有辦你睇，出道初期，眼細，鼻大，面又闊，個樣真係好一般，但經過多年嘅浸淫，家陣靚咗好多，五官標致之餘，肌膚仲相當白滑，望落好得人鍾意。最重要嘅係阿妹嘅身材愈嚟愈弗，特別係上圍對G奶夠晒大，仲要係天然產物，難怪成為唔少攝影活動嘅焦點人物喇！

重新出發

美咲出道日子唔淺，早喺2010年已參與攝影活動，翌年推出首部寫真映像作品，後來參加選美活動Miss YOUNG，仲奪得冠軍，氣勢一時無兩。正當寫真事業處於冒起之際，佢嘅身體開始變差，可能同壓力太大有關，試過要喺醫院療養兩個月先康復，認真濕滯。為咗健康着想，佢決定去伊豆嘅深山入面居住一段日子，洗滌一下心靈，仲趁機學識唔少野外生活技能添！喺深山「修行」之後，美咲一度做過魚販同寵物店員工，最終都係覺得拍寫真先係最啱自己，期望佢日後會推出更多精彩作品。