陳豪開工自肥　擺檔供應私伙咖啡劇組飲

陳豪和袁偉豪主持的一連六集全新飲食節目《豪遊咖啡》將於周二（20日）起，逢星期一至三晚上10點半播映，兩位型男游走各區發掘大大小小熱門或隱世咖啡店，每集亦邀請「啡友」共度溫馨「Coffee Time」，首周登場的嘉賓依次為李佳芯（Ali）和黃翠如。和陳豪踏足充滿「挪威家味道」咖啡店的李佳芯，透露入行後因唔夠瞓踏上「歎啡不歸路」，平日更會自己手沖咖啡：「如果我唔係做藝人，以我性格會開一間咖啡店，雖然未必賺好多，但起碼可以同唔同人傾偈、接觸、講故事。」

至於袁偉豪到希臘風打卡Café一嘗2020年榮獲澳洲國際咖啡金獎的咖啡豆炮製的Latte外，更和黃翠如邊食邊傾，黃翠如笑言和對方合作拍攝《使徒行者2》時，是因對方而改變自己、「跳出」民工Style饅頭早餐框框：「以前我哋係天地之別，後來因為喺內地拍《使》工作時間長又凍，所以好需要一杯能量飲品，係你令我覺得咖啡有種安慰嘅感覺。」

另外，陳豪自爆拍劇期間會「開檔」供應私伙咖啡，並會帶備磨豆機於現場手沖咖啡給劇組飲：「嗰時磨豆嘈到幕後大嗌『靜啲好冇呀？！』，後來因為唔想阻到拍攝進度，我就擺咗部3公升咖啡機喺度，見到人哋飲咖啡咁開心，係遠勝自己飲咖啡嘅感覺。」至於袁偉豪笑言婚後的興趣有變：「可能結咗婚嘅關係，我開始鍾意靜態啲嘅興趣，例如經常去百貨公司家品部睇砂煲罌罉，當然望住架電單車好靚、抹吓佢都好爽，但都唔及拎住個好好用嘅煎Pan煮一餐好好嘅飯餸。」