【是日通勝】

農曆十一月廿六

壬寅年 壬子月 丙午日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、23、41、42

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

金牛座：謀事多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

雙子座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

巨蟹座：判斷力差，投資要審慎，才可避開破財危機。

獅子座：謀事要識分主次，可把霉運的影響減至最低。

處女座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

天秤座：事業運最強，今天沒有甚麼問題可難倒你。

天蠍座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

人馬座：幸運指數排第一，事業發展可望更上一層樓。

山羊座：各方面的運勢都不錯，學懂感恩，心情更佳。

水瓶座：工作效率欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

雙魚座：處理感情問題游刃有餘，易博得身邊人好感。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 財運佳

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，苦口苦面，易讓別人吃不消。

牛：金錢運極差，須小心理財，防入不敷支。

虎：財運旺，投資眼光準確，不妨小試牛刀。

兔：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

龍：好運降臨，一分耕耘隨時換來三分收穫。

蛇：感情生活陷膠着，單身者宜保持耐性。

馬：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

羊：獲財神關照，有利做生意，開單冇難度。

猴：好勝心強，咄咄逼人，易讓別人吃不消。

雞：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

狗：貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

豬：心態正面，好好表現自己易獲貴人賞識。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

天時人事日相催，冬至陽生春又來

天地四時運轉，世間事物變化，每天都在催促着人，冬至之後白天漸長，而春天很快又要來臨了。

冬至是廿四節氣之一，按傳統習俗，家家戶戶會在這一天做節吃飯，所謂冬大過年，亦會準備湯圓以便飯後一起享用，代表一家團圓。過了冬至，就要再老一歲！其中「冬至陽生春又來」這句就是說明過了冬至後，即將迎接新春到來。

按曆書《通勝》記載，2023年2月4日上午10時43分正式踏入癸卯兔年，因此如找坊間大師起命盤批命，10時42分仍是壬寅虎年。

一年之計在於春，剛好我在電視節目的新春環節中教大家布陣，即布好個風水局，正所謂「輸人不輸陣」，如你在大運中，可錦上添花，若不在大運中（衰運）亦可利用布陣去減輕損失，達到趨吉避凶的效果。布陣方法是從每年《通勝》中找出流年飛星的走向，二黑、五黃是病星，宜用銅製的工藝品化解，如銅鐘、風玲、銅鑼等，能打出或產生銅聲效果最好，銅製音樂盒也可以。三碧是非官非在東南方，適宜用紅色物品化，如掛紅燈籠，我建議客人掛紅色如意結，既美觀又不會令別人覺得你迷信，更不用每年花大量金錢去做到心安。北方、南方、西南方和西方都是不同財位，可擺個小型財箱或財神工藝品。下期從衣食住行教大家布流動風水陣，迎接新一年開始。