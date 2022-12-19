娛圈單打︱捉姦頭號嫌疑人　唔通真係有鋪癮？

即將在紅館舉行首次個人演唱會的MC張天賦，出道短短一年多即登上香港最高舞台，實力非凡。不過人紅自然是非多，最近J2一個節目，主持人爆料一位知名男歌星做姦夫的花邊，迅即引起轟動。網民柯南上身，認定MC是頭號嫌疑人，躺着也中槍。

話說節目主持人有位男性友人，發覺女友經常聲稱到酒吧消遣，友人覺得奇怪，遂查看女友手機「安心出行」App，赫然見到去酒店的紀錄。於是心生一計，待女友聲稱再去酒吧之際，友人即到酒店樓下埋伏，終於見到女友親密翹住一名男子步出，當場斷正。

由於主持人煞有介事指涉事姦夫乃係知名歌星，名字由兩個英文字組成，網民即時聯想到MC張天賦。更爆的是，「被派帽」的友人不以為恥，反而以女友同當紅歌星有路為榮，都可謂大千世界，千奇百怪。

其實，網民之所以這麼敏感，皆因MC「早有前科」。他年初被爆連環「偷食」兩名MV女主角，兩女無獨有偶都被指為已婚，乃係人妻身份，且每次都被傳媒拍到一起逛超市，外界對MC有「特殊癖好」的質疑不脛而走，甚至嘲他為「超市代言人」。今次雖不涉人妻，但涉事女主角一樣名花有主，網民對號入座，不足為奇。

當然，人不風流枉少年，何況MC靚仔有才華，唱歌實力超班，即使不主動溝女，亦肯定有大把女仔對他示好，男歡女愛實屬正常。畢竟，現在已非80、90年代，偶像也是人，是人就有七情六慾。郭富城當年發表的「30歲前不失身」偉論，現在看來只是笑話。