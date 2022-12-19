東方日報C1：姊妹此「喜」彼落！何超蓮3年情凍過水　超雲如沐春風

和內地男星竇驍愛到如膠似漆的賭王三房千金何超蓮，曾揚言待守孝期後會結婚，早已認定對方為終生伴侶，惟近日竟然一反常態，一改生日例行放閃的習慣，在竇驍生日當天零表示，完全隻字不提，即被揣測感情生變，不尋常舉動似乎顯示其分手的決心。

自從3年前何超蓮認愛內地男星竇驍後，愈愛愈高調，甜蜜放閃無極限，前年賭王何鴻燊逝世，竇驍更是與超蓮十指緊扣，陪着三太現身喪禮，可見他已被何家認定其準女婿地位。去年超蓮更坐鎮男友主持的內地節目《追星星的人》，期間她自爆和竇驍拍拖兩星期已有「認定」的感覺，更說拍拖以來雙方磨合得十分好：「我跟他頭兩個禮拜，我就知道是他了。就是新鮮感過去之後，然後他還是很寵你，然後只看着你，就覺得你做甚麼都很可愛。我覺得他是很棒的，就是真的我沒有遇過這麼專一，然後這麼好的，而且現在他愈來愈好，我和他會為對方作出改變。」

男友生日零表示

認定竇驍為終生伴侶的她，曾言因父親逝世的關係，要守孝三年，故暫時不會結婚，但近年長居內地的她，與竇驍的關係已和夫婦無異，並不時在網上甜蜜互動，在今年5月她生日時，竇驍公開發文祝福並叫她做「媳婦兒」，不過本月15日竇驍34歲生日，她竟然零表態！以往竇驍生日，超蓮會發文晒恩愛，去年更網晒肉緊的作狀咬男友耳仔的照片，但今年她只是網晒獨照並留言：「有被凍到。」相中她穿着厚厚的外套，一副凍得騰騰震的模樣，隻字不提竇驍，即使有網友反問是否替男友慶生，她也沒有回應。而近日主持內地節目《大使的廚房》的她，連日來亦只是發文為節目造勢。

超蓮的一反常態，立刻引起網民揣測二人情變，甚至有網民笑言：「要做豪門駙馬不容易！」她亦未有作出反擊。然而傳分手雖非首次，但不少網民卻認為有迹可尋，如之前他們被拍得在機場一前一後出現，更傳出當時竇驍似在發脾氣，即使超蓮上前拍他的手臂也沒有理會，但隨後超蓮網晒合照力證情不變外，對於有網民「詛咒」他們分手，她即霸氣留言：「我就是不分！」對比之前反擊傳聞的態度，今次竟零回應，更耐人尋味。

超蓮情路看似有暗湧，其姐姐何超雲卻快一步，準備與現職高級消防隊長、月薪達8萬的男友Douglas共諧連理。雖然忙於籌備婚事，但她也不忘打理家族事業，日前本報拍得她離開大宅後，到上環信德中心的辦公室，行色匆匆，但打扮型格簡約的她，一雙白滑玉腿提高吸睛度。

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