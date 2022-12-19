《同你霎時衝動》演唱會重溫　江欣燕蘇姍姜蓓莉演繹梅艷芳金曲集體回憶

由東網及繽FUN星網製作兼主辦、環星娛樂及旺場協辦的首個線上收費音樂會《同你霎時衝動》演唱會於日前首播，結集多位靚聲王傾力演出，其中「雙王」—「廟街歌王」尹光與「電視劇主題曲之王」葉振棠大唱兩人首本名曲，而何婉盈、莫鎮賢、江欣燕、蘇姍與姜蓓莉則重新演繹已故巨星梅艷芳及羅文的作品，包括《親情》、《胭脂扣》、新秀參賽歌《風的季節》等多首經典金曲，配合名DJ顏聯武的感性告白，陪大家渡過了一個溫馨又難忘的晚上，播畢後網上反應熱烈，網民紛紛直呼：「回憶返晒嚟」、「啲歌真係百聽不厭，聽完想再聽」、「個個都好唱得」、「好掛住阿梅同籮記呀」。之前錯過首播的觀眾，現時有機會在網上無限次重溫，重拾香港樂壇黃金年代的集體回憶！

身為演唱會主持的顏聯武也是唱家班，他曾參加麗的電視主辦的《1980年度亞洲歌唱比賽》獲得香港區選拔賽冠軍，並為劇集《我和春天有個約會》獻唱插曲《歲月忘情》，現在網上電台擔任音樂總監及主持清談節目。講到今次演唱會，顏聯武表示：「今次有好多經典歌，好多人都話係香港樂壇最好嘅年代，有梅艷芳、羅文同葉振棠，經歷過嗰個年代嘅人，聽到呢啲歌，回憶就會好清晰咁展現。其實可以話係雙重享受，除咗歌者本身能力之外，仲有歌曲陪我哋走過嘅日子嘅回憶，你會回想起當年同邊個一齊，睇過邊個演唱會等。」今次的表演嘉賓有顏聯武的偶像之一葉振棠，他透露自己初踏入社會已很欣賞對方，並驚嘆於對方無論唱英文歌或廣東歌同樣好聽，後來在工作上終於有機會跟對方接觸，他說：「以前覺得同藝人距離好遠，但我第一次見佢好開心，佢好親切。」

12月19日12:00上架重溫

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