收禮求實際︱岑麗香聖誕飾心起：想要閃啲嘅嘢！

前日（17日）是岑麗香結婚紀念日，昨日她現身活動時透露跟老公互送禮物不求驚喜，只求實際，會直接向對方提供建議，笑言希望聖誕節收到閃亮亮的東西，明示要老公送鑽飾！

昨日岑麗香（香香）、鍾舒漫、李靖筠、陳爽、吳嘉禧、杜以辰、馬詠茹、馮榕榕、黃美棋和顏子菲等，盛裝出席六福珠寶及香港賽馬會舉辦的「六福珠寶賽馬日」，星光熠熠。

香香穿上粉紅晚裝配鑽飾上陣，高貴大方。她表示最近將「腦力」集中於選購聖誕禮物，但要求老公送禮就十分實際：「我會好坦白咁講想要乜，我唔會等驚喜，尋日係我哋結婚紀念日，佢送咗個瘦臉機畀我，至於聖誕禮物我就想要閃啲嘅嘢。」問到如何慶祝結婚紀念日？她稱只簡單食飯，老公及小朋友有寫卡送她。她又稱聖誕節有重大挑戰，因以往都是到長輩家食飯，今年她會負責招待十多人到家中作客：「我諗住挑戰焗火雞，都有壓力，因為我唔係好叻，至於其他菜式就未諗，或者每位客人可以帶一個餸。」

李靖筠想行性感路線

鍾舒漫以低胸上衣襯西裝到場，她笑言走型格路線，若論性感，自己則要靠邊站。講到收藏珠寶首飾，她坦言有一點點，部分是母親留給她，可算家傳之寶。她透露現忙於拍攝劇集《打天下2》，大讚同劇演員Anson Kong可愛，唱跳俱優，希望跟對方在音樂上合作。

而李靖筠穿低胸高衩裙騷長腿，她自爆本來準備了「虧佬褲」，但忘記要穿高衩裙，故無用武之地，又笑言自己也有性感本錢，將來可行性感路線。提到聖誕，她稱會跟男友在家中打機度過，一定要打爆機才罷休！

黃美棋 婚期有變數

黃美棋與顏子菲無懼寒流，均以低胸打扮騷身材。美棋佩戴價值7位數字的鑽飾，她坦言人生首次佩戴如此貴重的首飾，並指男友會送鑽飾給她：「佢以前唔會送，但見我依家成熟咗，佢會送心形鑽石耳環、頸鏈、戒指，我同佢講我雖然鍾意鑽石，但更鍾意金，因為保值，佢好聽話，送咗一錠金畀我。」之前曾透露明年拉埋天窗的她坦言有變數：「師傅話最好2024年結婚，男友聽到好似有啲不耐煩咁話『又等呀，你話事啦』！」

至於顏子菲剛歐遊返港，指有師傅建議她多外遊，有助桃花運，但此行卻未有艷遇，失望而回，不諱言每逢大時大節就想拍拖。工作方面，她透露之前跟梁朝偉及郭富城合作拍戲，希望電影上映時，自己的戲份不會被剪走。