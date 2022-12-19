自我挑戰！梁愷庭由《中國好聲音》唱到《中年好聲音》

近年鮮少露面的歌手梁愷庭（Emana）於無綫的歌唱比賽《中年好聲音》現身，由《中國好聲音》唱到《中年好聲音》，被問到為「鬥聲」再踏舞台時，她說全因節目名：「就係『中年』嗰2字，我考慮咗2星期就報名，都係行內好多朋友鼓勵我先敢參加。」而之前不想參加的主因，是怕受批評，但最終本住「歌者精神」，加上考慮到中年，疫情期間又停了不少工作，倒不如嘗試登上另一種舞台表演：「自己又可以吸收評審嘅教導，令自己喺其他人中學習，進步更多。」

她又說之前在《中國好聲音》主打唱英文歌，今次主要唱廣東歌覺得難度高：「廣東歌比英文及普通話更難，依家可以打入50強，發覺內地和香港參賽者水準真係好高，事實上比賽係難度高過做表演工作。」

至於眾多參賽者中，她對顏志恒最有印象，因為對方聲線沙啞又不失感性，由於他正職是廚師，所以顏志恒不時大展廚藝請參賽者品嚐美食，而第二名令她難忘的參賽歌手就是李玟胞姐李思林，她說：「因為我哋係同一組，所以今次比賽變得比較熟悉，佢個人好好玩，初初以為佢很嚴肅，但其實佢好鍾意傾偈，個人好活潑。」