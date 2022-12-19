【冬日打卡之旅】由聖誕老人村影到冬雪仙境

好凍呀！近日氣溫持續偏低，總算配得上冬天的稱號，不過香港再凍，跟白色聖誕還是有一點點距離，可是只要借助外物，都一樣能營造富氣氛感的冬日感打卡照。

【一探聖誕老人村】

想去聖誕老人村也不用飛芬蘭！事關今個聖誕 ifc商場與官方聖誕老人村攜手建構「Santa Claus Village聖誕老人村」，即日至2023年1月2日重塑位於芬蘭北極圈內羅凡尼亞米Rovaniemi）的聖誕老人村、聖誕老人辦公室（Santa Claus Office）及聖誕老人郵政局（Santa Claus’Main Post Office），另商場亦特別設計聖誕老婆婆烘焙店、聖誕精靈工作坊以及聖誕老人村大門，讓大家在港也可盡情感受異國風情。場內部分打卡點更有數碼互動體驗，令整個「旅程」的趣味大大提升。此外，即日至2022年12月27日期間的星期五至日及公眾假期，商場更邀請了3位資深音樂人組成聖誕限定三重奏，為大家送上美妙樂韻歌聲。

【「塑」造冬雪仙境】

說到冬日怎離得開夢幻的白色景致？即日至2023年1月2日，灣仔星街小區變身聖誕冬雪仙境，夥拍AaaM建築設計工作室「塑」造聖誕升級裝置 「Enchanting Snowflakes星幻．雪花」，把較早前在社區收集的膠樽，升級變成白雪皚皚的鑽石和閃閃發光的螺旋聖誕樹，別具意義的同時，設計更是夢幻又具設計感，仙氣十足，打卡一流。