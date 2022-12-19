楊千嬅尾場騷情緒激動　談老竇擔心自己喪喊

一連兩場《楊千嬅 B minor 音樂會2022》昨晚舉行尾場，除了吸引方力申、郭偉亮與太太葉佩雯、吳若希與老公等捧場外，千嬅父母、老公丁子高與兒子Torres連續兩晚到場支持，千嬅奶奶亦有現身，而《多功能老婆》團隊陳煒孖老公、朱晨麗及黃浩然也拉隊登場，當千嬅於台上見到眾人時表現興奮，陳煒與朱朱即向她派心心。

於演繹第一部分後，千嬅已大感不捨，表示今次演唱會只有兩場，當完成首場演出後，已感覺是次音樂會的分量完全超越過往，認為這可能是領悟後重踏舞台的感覺，更指不知甚麼時候再開騷，故每次也拚命做，有粉絲趁機向她示愛：「千嬅，我愛你！」千嬅於獻唱《野孩子》前表現感觸，有粉絲即表示：「撐妳！」，令千嬅感動得數度哽咽，她續指今次舞台似近還遠，能走到這裏絕不容易，雖然遇上阻礙，但仍能保持初心，到不同城市傳承廣東歌，惟一直沒有機會回來，更指今次音樂會給她有很大滿足感，亦會抱最大勇氣面對結果：「我很好，大家不用擔心我。」

之後千嬅提到爸爸時淚如泉湧，指感受父母擔心她又不敢問的心情，承諾繼續努力做好自己，答謝每位入場的朋友，直言大家的掌聲特別有意義，故這兩場演出會記在腦海一世，更指Love與Hate可以畫上等號，人生有喜有悲，亦有好與壞，自己也在學習緊當中，並多次感謝觀眾：「好不容易，遇見你哋！」

而於Encore環節時，千嬅突然落台與粉絲互動，一眾粉絲隨即蜂擁上前，及後獻唱《姊妹》時，她更被熱情粉絲感動：「好多好熟悉嘅臉孔，好唔捨得你哋，好掛住你哋！你哋有義氣，冇漏低我！」原定音樂會以一曲《楊千嬅》來完結，惟完騷後現場亮起燈，粉絲仍不願離開，還喪嗌Encore，千嬅終再度亮相，並笑指粉絲是真愛，之後索性脫下高踭鞋，連唱《可惜我是水瓶座》及《一個人的童話》，還對粉絲高呼：「你哋就係我嘅止痛藥水，I love you！」音樂會於兩度Encore下，在23時57分完騷。

千嬅完騷後受訪，問到今次開騷是否百感交集？她坦言的確有很多感覺，畢竟上

我次開騷已是2017年：「一路都想回來開騷，但因為疫情取消咗，其實都唔一個壞事，可能自己未準備好，咪畀心機練多啲嘢，吸收多啲，呢幾年遊歷唔同嘅舞台，唔同嘅節目訓練，喺演出上有好多材料好想表達，好想分享畀觀眾，所以就心血來潮，都唔使擇日，呢個時勢想做就做，唔好認咁多，計劃趕不上變化。」對於外界的輿論，千嬅坦言未感壓力：「壓力係來自演出，我決定返嚟開騷嘅時候，已經調節好自己心態，真心好想唱歌，想表演畀大家睇，嗰啲唔係重點，壓力留番喺表演水準上，個意義緊要啲，就係以歌會友。」

問到為提到爸爸情緒激動，千嬅透露對方昨晚漏夜傳短訊給她，指很高興看見她站於台上的樣子：「佢擔心我難過，但我唔驚，我處理到，但身邊人擔心我難過就令我最難過。（爸爸咩事擔心？）佢擔心我承受輿論壓力，但我嘅EQ已經係神級，基本消化能力係有，但作為父母都會擔心，養兒100歲、長憂99就係咁解。爸爸平時唔會講咁多嘢，佢呢個鼓勵，令佢真心開心，我好感動，做仔女最緊要父母開心同健康，呢幾年體會到，除咗生死就冇咩咁介意。」那對於網民的負面聲音是否已百毒不侵？千嬅說：「我會用面對消化嘅方法，人生應該有好有唔好先完整，唔可以只擁抱愛你或者撐你嘅人，同時要接納挑戰你嘅人，呢啲先係人生同成為一個成熟嘅藝人，先可以互相進步。」

至於Encore環節脫掉高踭鞋，問到是否又有喜？她笑說：「咁唔係喜，係驚驚哋，我關節痛啫，尋日跑跑吓時Chok到隻腳關節，所以先除鞋。」更指待完成手頭上工作，將休息幾個月，準備出埠旅行及回歸家庭。