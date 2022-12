雲妮侯斯頓首部傳記電影面世　大談與女助手同性戀情

今年是美國一代樂壇巨星雲妮侯斯頓(Whitney Houston)逝世10周年紀念。而她的傳奇一生最近就首次被拍成電影 《雲妮侯斯頓:與愛共舞》(I Wanna Dance with Somebody),並將於下月上映。影片除了有講述雲妮成名的經過之外,亦有提及她的愛情生活。其中包括她與兒時好友兼女助手Robyn Crawford的同性戀情。

雲妮由英國女星Naomi Ackie飾演,而Robyn就由美國女星Nafessa Williams飾演,影片提及了她們相識相戀到後期鬧翻的經過。其實早於雲妮成名時期已多次傳出她與Robyn發生同志關係,但由於當時雲妮正值走紅時期為免影響形象而一直沒有「出櫃」。而到了雲妮死後,Robyn才推出一本回憶錄《A Song for You: My Life with Whitney Houston》首度談論她們的關係。她直言:「我們是朋友、愛人,是彼此的全部。」

她在書中表示2人早在80年代初已認識,當時她19歲,比雲妮大兩年。而在相遇的首個夏天,兩人好快就墮入愛河。她說:「我們的初吻悠長緩慢,就像蜂蜜一樣……我變得很興奮,心臟狂跳;有些事情正在我倆間發生。」而她更表示她們曾有過肉體接觸。

其實在《雲》之前,Lifetime頻道亦於2015年拍過一部有關雲妮的電視電影《Whitney》,並由《黑豹》(Black Panther)著名女星Angela Bassett執導,而當時的版本亦有提及雲妮與Robyn的攣情。Angela與飾演雲妮的女新星更一同獲《Black Reel頒獎禮》最佳導演以及女主角提名。