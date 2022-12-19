強制執行汪小菲財產今開庭　傳大S急賣昔日愛巢

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲宣布離婚後爆罵戰，近日有傳大S同現任老公具俊曄已搬離「台北信義」豪宅，搬返佢婚前買嘅「國家藝術館」，對此，S媽否認：「没有，熙媛還是住在她家（台北信義），國家藝術館現在是我和大女兒（徐熙嫻）住在一起，國家藝術館是熙媛婚前自己買的，熙媛結婚後就搬出去住了。」

而早前大S不滿汪小菲未依協議支付生活費，向法院聲請強制執行750萬元新台幣財產，汪小菲亦提出「債務人異議之訴」訴訟反制，台北地院今日（19日）上晝開庭，二人均未現身，僅委由律師出庭，庭訊過程不公開。

另外汪小菲因為被網友鬧係「媽寶男」，就冇同阿媽張蘭再聯繫，點知早前確診新冠肺炎嘅張蘭，尋日（18日）病愈後直播連線汪小菲，同告中招嘅汪小菲就話自己身體狀況依然冇好轉，仲似乎愈嚟愈嚴重。開Live時，汪小菲就交代「遺言」：「我要是過不去了，你給我弄到八達嶺去。」張蘭就好鬼擔心：「別瞎說，那嘴不能胡說。」汪小菲即寸嘴回應：「你也知道嘴不能胡說就別胡說」又叫網友口下留情：「你們好好直播別總提我，讓我心情放鬆點就行了。」不過大家見到汪小菲成個死魚樣出晒嚟，都Feel到佢仲未好番，擔心佢會有長新冠呀！