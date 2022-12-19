雪花均勻、入口即溶的日本和牛廣受世界歡迎，不同品種的和牛，在口感和味道上都各有特色。近日有餐廳以不同種類的和牛主作角，推出期間限定的美饌，各位牛魔王又要再次出動喇！

沖繩滋味

日本旅遊勝地沖繩除了玩水上活動，當地的美食亦有個人風格。位於西九的國際美食餐廳ADD+由現時至12月23日推出多款沖繩A5和牛期間限定單點美食，沖繩和牛是其中一種日本黑毛和牛，產量有限，很少出口海外，餐廳這次引入牛肋骨和前牛腰脊肉打造菜式，香濃嫩滑的沖繩他他，和味噌醃漬生鵪鶉蛋拌勻後配麵包脆片，最是美味。點心類的沖繩牛酥，一啖咬下去，外脆內Juicy。主菜有黑啤酒燴沖繩牛肋肉，慢煮3小時的牛肋肉，油脂和黑啤酒汁融合，濃郁無比。至於蜜汁芥薯沖繩牛粒，牛肉表面蘸滿蜜糖黑椒汁，相當有咬口。其他還有沖繩牛麵包卷、香煎牛排扒酸豆果醬和和蘿蔔清湯沖繩牛腩，主食有黑松露沖繩牛米粉和燒汁沖繩牛炒飯，讓你滿口牛香。

矜貴松阪牛

松阪和牛在日本人心目中，是最矜貴的和牛之一，絕少出口。由現時至2023年1月31日，city’super引入日本三重縣的國寶級松阪牛，供應的牧場連續3年獲松阪肉牛共進會評選為「 優秀賞 1 席 」的極品松阪牛，質數有保證，今次引入了生長39至42.5個月的松阪牛，由於以「一頭買」（完整一頭牛採購）方式，可以供應牛和柳心、西冷、肉眼、和牛粒、赤身、漢堡等多個部位。與此同時，銅鑼灣的品牌餐廳「味蔵 by city’super」亦推出不少松阪牛菜式。來到冬日，當然要享用松阪牛創作鍋，牛肉和木魚湯結合，入口即溶又鮮味。松阪牛鮮蠔卷以和牛肩肉配法國生蠔，海陸結合，鮮味獨一無二。另外還有鹽燒松阪牛赤身和秘製汁燒松阪牛等菜式，讓客人一次過感受和牛之真味。