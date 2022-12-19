2023月曆來了！消防員、農夫鬥騷肌

原來2022年在不知不覺間已進入倒數階段，2023年準備要來了！大家準備好為家中或辦公室的桌面或牆壁換上新氣象嗎？如果買不到早前的澳洲消防員猛男萌寵月曆，不要灰心！因為還有法、韓、台等地的猛男消防員月曆任你揀。未夠喉？仲有愛爾蘭農夫月曆。無論走那一種風格，月曆封面和內頁都充滿爆肌猛男照片（台灣新北市月曆更加送靚女），試問有「睇肉精神」的你又如何抵擋得了？

黑白風格

今年法韓兩地的消防局，都不約而同推出黑白風格的猛男月曆。前者邀請專業攝影師Fred Goudon操刀拍攝，以不同角度呈現消防員充滿魅力的肌肉線條。若嫌月曆上的照片太少，大家可前往Fred的社交平台觀看其他拍攝花絮照片，甚至追蹤消防員的社交帳戶，再慢慢欣賞他們的腹肌和俊臉。若喜歡亞洲臉孔多一些，小編大力推薦2023首爾猛男消防員月歷給大家。因為一如往年，今次也是從國內不同地區選出身材最健碩的肌肉猛男拍攝月曆，所以每一位都是肌肉炸裂，令人狂噴鼻血。加上備有桌曆及掛曆兩個版本，用作收藏或送禮都一流！

男女通殺

2023新北消防猛男月曆不止有超壯的肌肉男睇，還有4位漂亮又身材好的女消防員一同拍攝。此外，新北消防局還請到人氣爆棚的台灣籃球隊球員戴維斯、劉韋辰與啦啦隊成員謝逸霏、貴貴等不同職業的運動員參與拍攝，絕對是俊男美女大包圍，讓大家一次看個夠。今年也會秉承傳統，會將賣月曆的收益扣除成本後捐贈公益平台，大家大歎鮮肉的同時又以可做善事，一舉兩得！

親切農夫

看厭了消防員猛男？不如換口味，入手愛爾蘭農夫猛男月曆？月曆位位也是真農夫，雖然身材精壯厚實，但配上純樸親切的笑容，卻更像一位鄰家大哥哥。加上拍攝場景是農場，又加入可愛小動物、農場工具一同拍攝，感覺像去了一個農場Tour，充滿療愈感。這個月曆售價為12.99歐元（約HK$107），心動的話就不妨上官網下單！