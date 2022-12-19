打卡一流！高雄必去3大熱爆新地標

提起高雄你會聯想到甚麼？仍然是愛河夜景或駁二藝術特區？當然不只這些喇！高雄近期出現了不少打卡一流的新地標，熱爆社交媒體！新鮮熱辣有於10月開幕的「鼓山魚市場」，它曾是高雄首座現代化魚市，經高雄市政府重新進行改造後，搖身一變被媒體譽為全台最美魚市場，是品嘗海鮮及購買農漁產品的好去處！還有純白美術館「內惟藝術中心」及全台首座夜間開放燈塔「高雄燈塔」同樣令人快門按個不停，下次遊高雄保證新鮮感滿分！

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最美魚市場 賞景歎海鮮

建於1929年、位於鼓山輪渡站旁的鼓山魚市場，原為日治時期魚市場所在，後因漁船大型化及魚市場空間不足，漁業重心轉至前鎮漁港，令這裏逐漸沒落。在高雄市政府的重建計劃下，魚市場有了大幅改動，焦點落在第一拍賣場，建築師以坐擁270度海景的「透明盒子」為概念，主入口外牆保留了原本荷蘭式的磚砌法構造，其餘三幅牆則改為花紋玻璃，通透的設計充滿時尚感。場內打造成「農漁精品展售中心」，分為農漁精品售賣區、海鮮料理區及餐飲休憩空間，可找到旗津老字號「正家興波士頓派」、高雄青農產品「打GO嚴選」及澎湖花枝丸品牌「宏裕行」等美食攤位，還有享有海景第一排座位的餐廳「津漁聚物所」，邊用餐邊透過玻璃欣賞漁火閃閃，將海鮮、啤酒、海景及夕陽融為一體。而魚市場第二及第三拍賣場則分別規劃為戶外濱海廣場及停車場，前者可讓遊客散步休憩外，更是觀賞高雄港渡輪來往的絕佳景點呢。

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純白建築群 接觸多元藝術

同樣新鮮登場的，還有今年10月開幕的內惟藝術中心，純白建築長約168米、俯瞰下可看到由16個不規則四邊形組成，賣相獨特。內部是無柱空間，面積約為2,754平方米，設有兩間電影廳及修復中心，另包含展覽、閱讀、設計選物及輕食餐飲等元素。焦點有人文閱讀空間「內惟閱讀」，匯集了藝術、設計、建築、時尚、生活等範疇的書籍，以紙蕨打造出寧靜的閱讀環境，當中更展示與「忠泰生活開發 JUT LIVING」合作策劃的「惟椅」，精選12張世界級博物館館藏的經典單椅作品，以「坐」開啟一人一椅生活對話，亦會不定期舉辦閱讀活動。也別錯過中心跟正修科技大學文物修護中心合作、全台首個可供訪客現場觀看的藝術修復中心，透過落地玻璃觀看專業修復師進行保存及修護藝術作品。另館內的電影廳播放多套非主流電影，可購票觀看。

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百年燈塔 夜間開放

位於旗津旗後山頂、守護往來船隻逾百年的高雄燈塔（另稱旗後燈塔），經歷3年多修復工程後，於9月重新登場，成為全台灣首座開放夜間參觀的燈塔。燈塔於1883年已設置，是台灣僅有白色八角形磚造燈塔，其圓頂上更有全台灣唯一以漢字「東、西、南、北」標示方位的風向儀，經翻新後除改善了燈塔本體及附屬建築物的結構外，亦增設無障礙設施、夜間照明、公共廁所及景觀台。由於身處港灣的制高點，四周景色如高雄港灣、旗津老街及駁二碼頭等均可盡情飽覽。與此同時，燈塔的員工備勤室亦有「海岸線咖啡」進駐，店內可享用到自家烘焙咖啡，配搭別有風味的烏魚子軟法包及手工玉桂卷等輕食，配合眼前的無敵海景，絕對滿足。另外，燈塔內部也作為文化展覽場地等功能，頭炮舉行了「燈塔守：守護海上導航之光的人」特展，從歷史、用具及工作等面向，讓大家了解燈塔技工的日常工作。