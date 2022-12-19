壓軸主題蛋糕　為聖誕添一絲甜意

節日派對來到中段或尾聲，壓軸出場就是一個漂亮又美味的蛋糕，今年有多款新設計的節日蛋糕登場，既有造型，又有味道，為聖誕帶來甜蜜的結尾。

超人氣藝術品

要數近年最得大小朋友歡心的蛋糕款式，非扑扑蛋糕莫屬，而以扑扑蛋糕聞名的創意藝術糕餅店Bombshell，今年更推出全新逾10款節日炫美藝術甜點系列，好似6款「節日玩味美點」包括雪中繽紛薑餅小屋、佳節麋鹿明月頌、奇妙薑餅人，以及滿載甜蜜魔法的全新「玩味美點」包括「聖誕精靈迎聖誕」、佳節糖果薑餅杯子蛋糕及魅幻佳節獨角秀樂團，還有全新「聖誕藝術糕餅」的「佳節甜『密』系列美點」「聖誕獨角秀」及「齊來頌饌雪人美點」兩款等等。每一款均有繽紛色澤及造型配上豐富食材及味道，款式多多又搶Fo，大小朋友齊齊開開心心甜蜜過節（炫目聖誕藝術甜點系列與限量創意美點需於5天前預訂）。

麵包店繽紛選

主打高級歐式麵包嘅歐式烘焙店Paper Stone Bakery今個聖誕節以「Snowy White Christmas」為主題，推出全新歐式傳統聖誕麵包及蛋糕系列，烘焙師以冬日限定食材包括新鮮水果及聖誕主題炮製出「開心果士多啤梨聖誕樹蛋糕」、杧果聖誕帽甜品、朱古力紅桑子甜品、開心果星願聖誕樹甜品及士多啤梨飄雪聖誕樹甜品5款的蛋糕及精巧甜品。此外，品牌更推出歐式傳統聖誕麵包，有T45聖誕庫克洛夫、燕麥奶法式麵包條、聖誕小紅莓抹茶扭紋燕麥奶貝果、開心小雪人及開心小馴鹿，用上法國T45麵粉及Oatly燕麥奶麵團糅製，帶來更健康的滋味。品牌還有特色烘焙作節日送禮之選，包括聖誕繽紛鮮果甜品盒、巨型薑餅人、聖誕士的薑餅、聖誕薑餅人、聖誕樹薑餅等。

愈凍愈愛

有人愛夏天吃火鍋，冬天亦有人喜歡食雪糕，Haagen-Dazs今年以BY MY JOY作主題，由現時至2023年1月1日推出2款限定雪糕蛋糕，幸福聖誕樹以16件雪糕蛋糕堆疊而成立體聖誕樹造型（4日前預訂），內有4款口味，方便開心Share。聖誕小鹿以紫色作主調，內裏是比利時朱古力口味，有2個尺寸選擇，無論是2人分享又或朋友共享都得（2日前預訂）。

輕盈戚風

吃得飽飽滯滯，適合來些輕盈的飯後甜點。La Famille今年以白色冬日小鎮為題，推出旋轉木馬設計的聖誕鎮禮盒、圓滾滾的聖誕球禮盒和聖誕朱古力脆脆禮盒等，另外有3款聖誕戚風大蛋糕，洛神花香梨以紅白作主調，上夾層是白酒燴香梨粒和香梨果醬，下夾層是洛神花果醬，中間有香梨北海道忌廉。血橙朱古力是朱古力戚風蛋糕配血橙朱古力忌廉、香橙果醬和榛子朱古力脆脆。至於士多啤梨聖誕，有士多啤梨果醬和紅桑莓朱古力脆脆配新鮮果肉。品牌還有推出聖誕帽子、冬日士多啤梨和栗子雪山3款戚風小蛋糕，任君選擇。（3日前預訂）

可愛花栗鼠

聖誕小動物最常見除了鹿仔，還有很多造型。好似香港君悅酒店餅店今年有各式主題蛋糕，嫩綠色的聖誕禮盒、紅綠相襯的聖誕樹、樹幹蛋糕變成冬日村莊或聖誕雪橇，最搞鬼首選趣致花栗鼠，由72%朱古力慕絲、榛子肉桂蛋糕等打造的樹頭蛋糕，上面有金光閃閃花栗鼠和斧頭，立體又吸引。另外還有網店限定的聖誕快樂蛋糕，選擇相當多。（1日前預訂）

極地冰屋

小時候，父母經常話聖誕老人會來送禮物，Italian Tomato由現時至12月26日推出的聖誕老人冰屋派對，3D極地冰屋由海綿蛋糕加法國朱古力慕絲砌成，內裏有馴鹿和小精靈，讓你猶如到聖誕老人家開派對。繽紛白雪聖誕同樣以白色冰屋作主題打造成的鮮果忌廉蛋糕。赤姬‧雪士多啤梨蛋糕選用日本原粒士多啤梨，香滑有果味（現貨有售）。另外網上還有日本直送的意大利粟子雪山蒙布朗、奇妙朱古力聖誕大冒險、雪山之丘芝士撻和雜莓聖誕派對撻選購（2日前預訂），任君選擇。

日系氣息

日本食材一向高質，LIFETASTIC於現時至2023年1月2日推出2款聖誕限定蛋糕，日本柚子朱古力蛋糕頂層是朱古力忌廉配唧花和脆米，夾層是柚子朱古力醬和朱古力蛋糕相配合，配朱古力布朗尼餅底。另一款日本抹茶紅豆蛋糕，日本靜岡抹茶慕絲配無花果、紅桑子和藍莓等，再加上紅豆忌廉和抹茶朱古力醬，是最佳配搭。（2日前預訂）

果香拿破崙

香脆美味的拿破崙，有不同的口味。如心酒店Nina Patisserie今年除推出傳統聖誕樹頭蛋糕、聖誕老人肚子造型的紅桑子雲呢拿朱古力慕絲蛋糕、似聖誕樹的開心果朱古力撻和蘑菇形的紅桑子朱古力撻外，還有限定的士多啤梨拿破崙，酥皮夾原味和士多啤梨吉士醬，表面還有原粒士多啤梨，酸甜有致。（1 日前預訂）

迷你小點

吃到飽，甜食想點到即止，迷你版就最好。由網店開到實體店的Arte by Padaria今年除有經典聖誕樹頭蛋糕，特別設計2款迷你版，迷你樹是伯爵焙茶忌廉芝士慕絲蛋糕，聖誕鐘是熱情果杧果薑味慕絲蛋糕，小巧的骰，一個人都可以KO。（迷你蛋糕有現貨）

簡約之選

對於蛋糕的味道，有些人還是喜歡傳統配搭，無印良品由現時至2023年1月2日推出聖誕派對套餐和聖誕蛋糕，4至6人套餐有明太子醬汁雜菌厚燒玉子、日本薯餅、甜椒醬炸雞和燒汁燴蘿蔔牛肋條飯等，7至8人套裝有黑醋醬豚肉、番茄赤味噌燴牛肉和咖喱等。除此之外，客人可單點清新的柚子樹幹蛋糕、最佳配搭的宇治抹茶紅豆芝士蛋糕，又或是適合分享的迷你甜點拼盤，購物滿指定金額，可享免費送貨服務。（3日前預訂）

高貴華麗

要呃Like的話，蛋糕的造型相當重要。精品餅店Ms B's CAKERY由現時至12月27日推出聖誕糖藝蛋糕系列，SANTA'S JOY是栗子鮮忌廉蛋糕，配起舞的聖誕老人，未吃已覺開心。MERRY MERRY是紅菜頭紅絲絨、車厘子果凍、車厘子和鮮忌廉等組成。HAPPY TEDDY WISHES是柚子鮮忌廉戚風蛋糕配泰迪熊花環。其他還有蝴蝶結、糖果屋、糖藝花環、槲寄生、雞尾酒和禮物造型，每一款都好啱相機先食。（3日前預訂）

舞台上的聖誕樹

聖誕節，很多家庭都會擺放一棵聖誕樹作主角，蛋糕精品店 Vive Cake Boutique由現時至12月31日推出2款聖誕蛋糕。The Enchanting Christmas Carousel以旋轉木馬作靈感打造，聖誕樹下是繽紛的派對舞台設計。另一款Flippy’s Festive Parade以企鵝作主題，卡通造型小朋友必Like。蛋糕有3款口味選擇，包括紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、朱古力蛋糕配朱古力甘納許及香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉和脆珠。（3日前預訂）