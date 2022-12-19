陳奕迅個唱雲集巨星好友　當住謝霆鋒面前抽水扮Chok

昨晚（18日）陳奕迅（Eason）在紅館舉行第8場《Fear and Dreams》演唱會，這兩晚不少圈中好友到場支持，包括胡杏兒、李克勤及Eric Kwok等，就連好友謝霆鋒前晚（17日）也有現身，問到知否Eason在台上扮他Chok，謝霆鋒笑着說：「係咩？我唔知，不過都有睇佢演唱會新聞，好戥佢開心，好成功。」由於天氣轉寒，要一口氣連唱29首歌的Eason，要常喝水免影響聲線，又笑言因說話太多，因「風入口喉嚨就乾」，身為「吹神」的他除了唱歌，當然不停的「吹」，每晚上演「陳大師開talk」！

前晚（17日）第七場Eason已禁不住「吹神」的本能：「唔好以為我唔驚，其實我好驚。咁大個空間，你又試吓，你就算依家隔離嗰個坐近少少你，你都會縮開，心諗不如避避啦，點知佢有冇嘢。」他又說在2018年開始構思個唱，當初想做4D騷，加插氣味體驗：「諗住唱到咩歌，你可以聞到咩氣味，例如海風，落雨，因為我覺得天氣係好影響人類情緒。好似最近凍，大家都唔想開工，想係床瞓多陣。我係一個守唔到秘密嘅人，忍唔到口唔講，不過呢幾年好多嘢講咗都發生唔到。呢幾年我好忙㗎，打網球、打網球、同打網球，練下氣啦咁，諗住唔知幾時可以做番騷，都要keep吓，唔好畀自己肥。好開心我哋終於等到啦！可以同大家一齊見面，係值得等嘅，有時係會緊張會驚，但係好彩，It is a good day，所以大家都係唔好諗太多，享受目前呢一刻先，keep yourself busy，煩惱會解決到嘅。」

至於昨晚適逢世界盃總決賽，Eason笑說「唔好搞咁夜」，又反問觀眾門票價錢：「全部都係$980？但係你坐第一行真係冇後面的$980咁好，無論聲同視野，後面一定好過第一行，佢哋視野闊好多，睇晒成件事，都係坐後面着數少少。」此時有觀眾大叫：「我係炒飛先入到嚟！」Eason聞言即說：「唉，黃牛飛，對唔住，我唔知有咩方法可以杜絕。」由於不少歌迷經常大叫：「我愛你！」Eason笑說：「你哋唔好咁肉麻，其實我都好鍾意聽，哈哈，但係叫我靚仔就太過分，因為我有自知之明。」

另外，Eason個唱的安歌部分片段，在短片頻道連續一星期雄霸頭三位，一人獨霸頭三個席位實屬少見，而在某音樂串流平台中的廣東唱片專輯榜頭廿位中，Eason的新舊專輯佔據了13個位置！而Eason安歌時選唱的歌曲，掀起網民熱討，推測Eason是按照歷年推出專輯的次序來挑選。