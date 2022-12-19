衛蘭罕有Sexy　唔扮嘢做自己

自己打自己！歌手衛蘭（Janice）今日（19日）推出概念大碟《DAUGHTER》，以及《Be Still Live》演唱會Blu-ray影碟，而《DAUGHTER》概念大碟，由構思到完成製作，耗時超過一年，主題是以女性的視角去解構「女性自主」，希望樂迷在聆聽的過程中暫時放下一切成見，Janice表示歌曲講及女性面對不同問題，例如兩性關係、性騷擾及欺凌等等。而Janice全程參與概念及編曲等外，更邀請多位樂壇好友參與作歌、填詞或監製，合作單位包括Serrini、Kiri T、葉中月（Robynn）等。

專輯封面上Janice花了不少心思，專輯包裝採用特別墨水去印刷，輕拭特定位置會散發類似檀木及檜木的天然香氣，她說：「我專登揀着住牛仔褲背心做封面，係想講唔需要好多包裝，着啲好靚嘅衫令自己有價值。最單純做自己就係最靚！要擁抱自己，愛自己！」少有性感上陣的她於爛屋中拍攝，是想表達女性無論在任何環境下都能適應，並能展現最美麗的姿態，她說不是刻意性感：「想畀全世界知道女性可以欣賞自己，喺自己身體裏面可以好舒服咁愛自己。所有照片都想表示，女性做任何事最緊要係隨心而發、做到真正自己喜歡才最重要。女性咩年紀結婚？都係由自己決定，唔一定要好傳統咁去做一件事。」

日前Serrini、Robynn、 Kiri T等接受訪問，談到跟Janice合作十分開心，並異口同聲笑說近年樂壇都是給仔仔們霸佔，有時「諗起都嬲」，所以今次專輯是個好開始，可以集合女歌手力量打造一張質素高的專輯。Robynn表示《呼吸之間》是她受洗那年寫的，錄歌時因自己正值懷孕，較情緒化，所以看着Janice錄唱時，不期然爆淚：「喊到好樣衰，哈哈。」Serrini說自我挑戰，寫了首曲風較pop的《現代戀愛安全手冊 》：「特登寫到由好低音即轉高音，唔係玩佢，因為真係覺得冇幾多個唱到，佢一定唱到，我就唔會寫呢啲歌畀自己唱。睇佢專輯啲相好正！音樂同時裝喺女性身上都應該自由，着冷衫唔着褲，鍾意個頭紗就戴，唔使理咁多。」Janice笑言：「如果畀我揀，我想揀Serrini做我媽咪，佢好open mind，又夠fun。」