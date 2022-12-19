ANSONBEAN喪收聖誕禮物　獲「豆粉」示愛尷尬傻笑

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）趁着聖誕臨近擔任一日店長，豆粉（fans暱稱）到場支持義賣，期間不停向ANSONBEAN「示愛」：「唔好畀我成日見到你啦，見一次就鍾意你多啲。」搞到ANSONBEAN尷尬傻笑，不過仍逐一跟豆粉合照，收到很多聖誕禮物。他說：「今次係第2年為慈善義賣擔任店長，感受好深、好開心，幫助到病童之餘，寓意又同豆粉相處多1年時間，豆粉全力支持我同Make a wish，變咗1年一度嘅慈善活動，好有意義，希望嚟緊每年都繼續做落去，聖誕節係開心同送愛嘅日子，要將愛分享開去。」

當日他跟患有「蘭格罕細胞組織球增生症」的「願望童」Alvis碰面，ANSONBEAN知道他生病期間也一直努力，為開創網店的夢想進發，發人深省，他說：「Alvis咁細個已經知道自己想做啲乜，喺生病咁困難嘅同時都有目標，開咗網店，積極地活着自己人生，相反，有好多有健康身體嘅人都冇去積極自己人生、作出貢獻，大家都需要向Alvis學習。」他直言希望有機會能舉辦一個慈善音樂會，邀請病童參加，繼續為他們出一分力。

提到聖誕節，他透露會跟家人慶祝，2023年將推出兩首新歌，他說：「聖誕節希望小朋友都收到自己鍾意嘅禮物、身體健康、過得開心，大朋友就加油進步，我自己明年都繼續喺音樂同演藝上努力，之前做騷消咗啲肌肉，要勤力做Gym練大隻。」