中年好聲音︱呂方晒高音神技　車婉婉：好大個山洞！

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚（18日）播出的一集，正式進入第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，50強選手以一對一對決方式定勝負，昨晚共13名選手上陣，當中只有吳偉豪爸爸吳大強及林鉫徫獲得5盞燈直接晉級，戰況激烈。

吳大強選唱英文歌《Oh, Pretty Woman》，他大晒招牌震音，更邊唱邊扭身扭勢，兼大拋媚眼，甚是風騷，評判張佳添讚不絕口謂：「見到有個偶像喺度，你唔使行實力派，做偶像派得喇。」

而林鉫徫挑戰高難度歌曲《死了都要愛》，她拉咪飆高音大晒功架，張佳添事後指引對方如何更上一層樓：「你呢5盞燈係以技術取勝，不過你嘅喉嚨唔夠鬆去唱高音，當你喉嚨鬆啲時，你個腦可以諗畫面、古仔，發出嘅高音就會充滿感情。」呂方聽畢即大表認同：「你去到高音部分因為太緊（指喉嚨），所以冇咗層次，如果把聲鬆啲，就好似喺山洞入面任你玩。」其他評判即時起哄要呂方示範，呂方未有被拋窒，即場晒高音唱出充滿層次的《嘥氣》，贏盡全場掌聲，車婉婉亦笑言：「好大個山洞呀！」

是集亦有出現爆冷情況，上回合5燈選手「紅美人」李泇霖今回表現失準，只得3盞燈，要接受劉智衛挑戰，劉智衛自彈自唱《You Raise Me Up》，演出時更一度眼濕濕，劉智衛事後坦言：「呢首歌陪伴咗我好多人生低谷，每次都係靠呢兩首歌畀到我力量，好想分享畀大家。」最終五位評審將手上的燈全數投給智衛，「吞蛋」的李泇霖「臨別」前哽咽說：「人到中年，拎得起放得低，呢一刻我可能輸咗，但我知道會有另一個舞台，我會繼續不斷學習同努力。」