好多運動員都會進行集訓，當中嘅訓練過程真係幾辛苦吓。不過喺日本AV界嘅「集訓系列」，班男運動員就開心得多喇，事關有靚女同佢哋練習之餘，仲晚晚陪瞓激戰連場，不知幾過癮呀！

姣婆遇着脂粉客

喺OPPAI出品嘅《集訓時我被巨乳後輩誘惑》中，運動員正太其貌不揚，但勝在體力充沛，為咗提升體能便參加集訓營，本來專心練習嘅佢，卻遇到營中嘅巨乳妹朝田日葵，不過日葵根本就唔係嚟練習，目的只係溝仔，佢見到正太體能咁強勁，即刻嗒晒糖，主動上前勾引，而正太見到葵妹對波脹卜卜又咁姣，加上自己又血氣方剛，梗係唔會拒絕氣啦，於是二人喺更衣室、浴室等地方瘋狂激戰，盡情發洩過盛嘅體力同慾火！

獻身保聲譽

由SOD推出嘅《競泳選手團合宿 遠征巴士NTR》入面，青木桃係職業泳手，隨泳術團隊坐巴士出發集訓，期間佢同秘密拍拖嘅日森一齊坐，趁其他人喺長途巴士中熟睡嘅時候，桃妹突然慾火大盛，忍唔住為日森吹奏一曲，點知被團友大雄發現，仲偷偷拍低罪證！之後，大雄就以此威脅桃妹獻身，而桃妹為咗保住自己同日森嘅聲譽，只好任由對方為所欲為。不過，桃妹其實都唔覺得好委屈，因為大雄嘅持久力比日森勁好多，令佢高潮迭起相當滿足。

池邊激戰

Moodyz推出嘅《一次夏令營，我被游泳部的學員勾引》，講述岬野茉夏呢位青春游泳選手，對又大隻又好體能嘅泳術導師泰祥心儀已久，一直好想向佢表白，於是佢趁住去集訓呢個機會，喺泳池大膽地向泰祥講出心底話，仲話好想一齊上床曳曳！而泰祥見到茉夏嘅青春肉體亦把持不住，一於同阿妹嚟個泳池邊大戰！