雲浩影處女專輯面世　百變造型上陣發掘多面向

歌手雲浩影（Cloud）首張個人專輯《THE CLOUD》在今天（19日）推出，新碟收錄冠軍歌《密切接觸者》以及3首今年的派台作品，還有1首英文歌作為彩蛋。正式出道7個月，推出4首派台歌，並擁有個人專輯的Cloud，為拍攝專輯封面及相集，以多個造型上陣，包括冰山美人Look，當穿藍色紗裙時更赤腳跳舞。她說：「着咗好多靚衫，試咗好多從未試過嘅造型，希望透過鏡頭，帶出不同面向嘅我，好開心被發掘到我嘅其他面向。同埋邀請到好犀利嘅攝影師『MissBeann』合作，佢喺日本參與過好多大型企劃，第一次跟女攝影師合作，感覺好新鮮有趣。」

至於專輯名字，也是攝影師神來之筆，Cloud說：「最初都有諗過好似其他歌手推出同名唱片，但總覺得Cloud一個字，好似欠缺咗少少，結果MissBeann提議『THE CLOUD』，大家都好鍾意。」至於以前有否幻想首張唱片是如何，她說：「以前冇幻想過，直至知道真係出唱片，先至開始諗。好多謝公司同團隊，由服裝造型、髮型、化妝，同埋攝影師配合，試咗好多我從未試過嘅造型。希望透過鏡頭，帶出不同面向嘅Cloud，連我自己都未見過嘅我，好開心被發掘到我嘅其他面向。」