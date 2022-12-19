越南Coser　天外飛仙

做網紅要有乜嘢條件？有人話係樣靚，有人則話係身材，而嚟自越南擅長Cosplay嘅網紅Neyu H Sama就話最重要係有自信，否則縱然有幾多本錢都唔敢騷畀人睇，又講得幾啱喎！

親自上陣

信心呢樣嘢講就容易，但點樣令自己信心十足卻非易事，而Neyu H Sama亦坦言曾經欠缺自信，從來冇諗過做網紅同模特兒，大學畢後就從事時裝設計工作，雖然唔少人都讚佢靚女又身材好，絕對有做模特兒嘅潛質，只係當時佢唔係咁睇。

及至有次因為工作關係，成為佢事業嘅轉捩點，話說當時有客人要佢影張相過目，由於時間緊迫佢便親自上陣，卻估唔到效果相當好，備受好評嘅佢，漸漸多咗模特兒工作，同時佢亦愈嚟愈有信心，便決定正式投身模特兒界，從最初拍攝寫真，到後嚟喺各大小活動都會見到佢嘅身影，曝光率愈嚟愈高。

愈着愈少布

不過講到設計，佢真係信心爆棚，因為佢唔止識得設計，仲識製衣，從起草到成品都係佢由一手包辦，亦因為咁成為佢踏入Cosplay界嘅契機。

原來佢識咗唔少有玩Cosplay嘅模特兒，經常被拜托製作Cosplay服裝，因此慢慢燃起佢對Cosplay嘅興趣，從最初喺社交網親自示範新裝Cosplay造型，到近年佢更索性做埋Coser，除咗出席各大小Cosplay活動之外，又為雜誌及媒體拍攝性感Cosplay寫真，人氣相當高企，亦令佢對自己身材充滿自信，拍寫真愈着愈少布，甚至只用花瓣遮住兩點，真係好誘人呀！

Profile

出生地：越南

身高：165cm

三圍：34D-23-35

雖然近年Neyu H Sama有開設OnlyFans帳號，但有別一般性感女Coser，佢坦言呢個平台只係分享性感相，所以唔會全裸示人。如果大家想免費睇佢嘅寫真相，亦可以Click入佢嘅社交網欣賞。