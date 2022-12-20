【是日通勝】

農曆十一月廿七

壬寅年 壬子月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、伐木、安床

忌：理髮、取魚、成服

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、25、26、33

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：有志者事竟成，善用好運氣，工作易獲佳績。

金牛座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

雙子座：職場上流言甚多，小心說話，以免惹上麻煩。

巨蟹座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

獅子座：謹記發財要立品，有閒錢的話不妨多做好事。

處女座：愛情事業兩得意，即使遇到複雜問題也不怕。

天秤座：做事忌得過且過，肯承擔責任才可走出困境。

天蠍座：安守本分，不要越俎代庖，保持低調免惹禍。

人馬座：若發現身邊人不是你杯茶，斬纜是一種解脫。

山羊座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

水瓶座：財運好到極，理財投資嘗到甜頭，生活無憂。

雙魚座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）牛 是非多

鼠：心不在焉，判斷力差，易被人欺騙利用。

牛：是日沖煞，運勢低迷，多管閒事冇好處。

虎：理財投資忌獨斷獨行，要多聽別人意見。

兔：頭腦靈活，利讀書考試，表現如魚得水。

龍：財運差，宜減少不必要應酬，節省開支。

蛇：抽空陪家人出外遊玩，有助帶來好心情。

馬：貴人運強，有利外出談公事，易獲佳績。

羊：趕快處理手上公務，接下來可輕鬆享樂。

猴：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

雞：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

狗：情緒易衝動，勿多管閒事，避免惹是非。

豬：近朱者赤，多親近樂觀的人，可獲好運。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年風水布局（二）

正西方：六白吉星飛到，代表權力、管理，有利從事管理階層、掌權的工作，如想權力遞升，又或步步高升，可以在這位置放八粒白玉去催旺，另外放銅鼎，更加有利。

西北方：五黃災星飛到，這個位置可以用窮凶極惡來形容，它代表血光、病痛、災禍及無妄之災，這個位置宜靜不宜動，如果有風扇、冷氣等會郁動的物件，則不宜開動。如果是大門、房門、床頭、梳化，則必須放大的銅錢去化解，希望減少傷害。

正北方：九紫吉星飛到，代表喜慶、開心，亦是未來的財星，五行屬火，如果想結婚、生仔又或者想多一些開心快樂的事情，可以在這位置放植物，尤其帶有紅色的綠葉植物，會有幫助，例如紅掌花、劍蘭等。

東北方：七赤破軍星飛到，五行屬金，在現時的八運是退氣失令，所以是一粒凶星，有盜劫、破壞、受傷等特性，如果從事金屬、利器有關的工作，尤其要小心，恐怕容易會有受傷的機會，適宜在這個方位放一杯水及一粒黑曜石，把凶星的力量減弱。

正中央：四綠文昌星飛到，五行屬木，代表學術、文化，如果想學業有成、考試成功、提升個人名氣，可以在這位置放四支富貴竹、或四個九層的綠色文昌塔，非常有利。