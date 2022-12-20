許凱貪就手速食小師妹　攬「吳謹言2.0」返酒店過夜

內地流量男星許凱再被爆與同公司女藝人搭上，繼白鹿、張楠後，今次女主角被指是新簽女藝人趙晴，兩人被拍得同返酒店，期間女方更興奮投懷送抱。

現年27歲的內地男星許凱外形俊俏，憑《延禧攻略》富察傅恆一角走紅，之後拍的劇集《尚食》及《愛的二八定律》等夥拍的都是一線女星，包括吳謹言及楊冪等。而他過往亦有多段緋聞，但就被指貪就手，所有女生都是同公司的藝人，他們一樣同屬于正工作室。

投懷送抱手拖手

繼白鹿及張楠後，日前有內地傳媒預告指會爆出「一線男流量戀情」，隨即昨日（18日）網上公開的片段中，拍得許凱前往高鐵站接一位女生，而女方見到他後即時興奮投懷送抱，之後兩人更甜蜜手拖手一齊前往酒店，直至翌日才前後腳離開，期間許凱貼心將女方送到高鐵站，相當細心。該傳媒還透露該女子為「2字」女演員，網民即推測正是與許凱同公司、于正新簽的趙晴。樣子甜美的趙晴，曾參演古裝劇《一紙寄風月》、《販賣法術的雜貨舖》，更有指她可力捧為「吳謹言2.0」。

對於今次的緋聞，網民不斷於社交平台留言，問兩人有否向于正報告戀情，亦有網民留言：「一個公司、三個女友」、「同公司都兩前女友了，還怕啥」，不過，老闆于正昨日亦於社交平台作回覆，更Po出多張趙晴的古裝造型照，並留言：「等了半天就這？還是來看看美女吧！人美戲好顏值高！」他力讚新女趙晴，但就沒有否認緋聞，更被網民斷定他間接承認許凱與趙晴的戀情呢！