東方日報C1：張家輝錯過兄弟美斯登基　阿Sa簽名波衫晒命

今屆卡塔爾世界盃曲終人散，決賽上演阿根廷大戰法國，球王美斯正式登基，然而這場有今生冇來世的夢幻對決，身為美斯「失散兄弟」的影帝張家輝竟錯過歷史時刻，反而「阿迷」蔡卓妍和高海寧大晒阿根廷波衫贈興，全城陷入一片「美斯熱」！

今屆世界盃決賽於香港時間前晚11時舉行，阿根廷與衞冕的法國上演史詩式夢幻對決，阿根廷憑互射12碼揮低法國，第3度捧起大力神盃，梅開二度的球王美斯龍袍加身，正式登基，令全球陷入一片「美斯熱」，可惜身為「失散兄弟」的張家輝，竟錯過這場扣人心弦的決賽！

有網民翻炒家輝與球王撞樣的「花生」，更有人激推家輝開拍電影《美斯傳》，指他大可親身上陣，不用特技化裝或CG。當大家以為他一定會捱夜支持「好兄弟」，近日投入新片《贖夢》拍攝的他，接受本報訪問時竟反高潮說：「今日早班，所以冇睇波呀！但都恭喜佢嘅。」

高海寧肉緊狂嗌

家輝錯過這場載入史冊的大戰，但圈中不少球迷都有見證，賽前派愛犬預測賽果的周星馳，成功猜中阿根廷奪冠，隨即網晒美斯靚相支持。同樣是忠實Fans的蔡卓妍（阿Sa），全晚着住有美斯親筆簽名的球衣撐場，賽果一出即風騷舉V慶祝，她指球衣是2015年由爸爸所送：「球賽對我來說是一個圓滿的結局，穿上這麼多年一直不捨得穿的球衣，跟着跌宕起伏的賽況緊張吶喊流淚，見證美斯帶領着球隊捧起大力神盃，給這個世界盃畫上完美的句號。」

高海寧則上載2010年去南非採訪世界盃時，着住阿根廷球衣的靚相贈興：「緊張瓜咗~全程企喺度嗌住睇完，心血少啲都搞唔掂，好精彩呀呀呀！完美結局！」而林夏薇與胡定欣兩位視后相約睇波，期間不時拍片紀錄心情，時而舉杯暢飲，時而肉緊掩面，大起大落有如坐過山車！

游學修激動爆喊

至於一眾男球迷更是熱血沸騰，當中謝東閔振臂高呼兼跪地，C AllStar成員釗峰與陳健安開Live嚎哭，游學修亦拿着獎盃哭成淚人，並以「球迷修仔」為下款寫了一封Fans信給美斯；而今年視帝大熱的林敏驄，賽前晒出獎盃搞笑預言：「禾（我）捧兵個（邊個）兵個贏！」

另外，內地與台灣娛圈亦有不少「阿迷」，台灣女星陳妍希興奮表示終於等到美斯圓夢：「等了好久終於等到今天，我的青春，終於圓滿了。」內地女星李冰冰則說：「一代傳奇！我命由我不由天！這個劇本誰寫的，真是無以倫比的精彩燦爛！」她一字一淚打到手震，「李冰冰手抖了」更一度登上熱搜榜Top 10。

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