惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動一周年　累積捐款超過600萬

【特約報道】惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動自去年推出以來，獲得大眾的支持，截至上月中，計劃推出已滿一周年，累積捐款超過600萬港元，相等於2,000萬碗健康又有營養的米飯，並向800 萬善款大關邁進！「食咗飯未」愛心米庫慈善行動希望鼓勵更多人關心社會，凝聚更大的力量為香港出一份力。

適逢冬至臨近，「食咗飯未」慈善行動捐出約1,000 個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。是次捐贈的愛心包，裝有五款應節優質產品，包括：御品皇鮑汁海螺片、御品皇珍珠菇、御品皇泰國米粉、御品皇去核紅棗及御品皇蛋卷。惠康母公司DFI零售集團的義工將豐富的愛心包，送到多間慈善團體，並向受惠人士送上誠摯的問候，讓一群長者、低收入家庭及精神復元人士在佳節倍感温暖。

關於「食咗飯未」愛心米庫慈善行動

在此計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5 港元予膳心連基金，以緩解基層市民及社福機構於疫情下的衝擊。每月第一天為「愛心加倍日」，顧客每購買1 公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1 港元。除了恆常賣米捐款外，惠康更承諾在重要的傳統節日，捐出食物「加餸啦！」- 即顧客購買指定御品皇優質食材，惠康便以配對形式捐出相同產品，並且將慈善米捐款加倍。