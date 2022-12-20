瑪莎@五月天首次出書即成冠軍暢銷作家　搞簽書會謝粉絲

台灣天圑五月天成員瑪莎推出第一本新書《昨天的孩子》，細述生活、樂團、搖滾、時代、回憶，以及音樂如何教會他成長的一切，預購3天直達8000本，上市兩周銷售突破16000本，同時登上暢銷榜。首次出書就成了冠軍暢銷作家，他在高雄、台中、台北舉辦簽書會多謝書迷，這亦是他距離五月天簽名會已超過10年後，再次近距離會粉絲。問他很久沒有辦簽書會可有簽名簽到手酸，他表示：「可以看到大家很開心，簽名或是要聊天都其次，簽書會比較重要是當面謝謝大家。」

他的新作籌備製作年多，在簽書會上也透露新書一度差點難產：「這本書大部份是我口述，本來以為可以偷懶，但後來看了文字後，因為文字沒有表情，不可能加表情符號，看不出來我在講甚麼，也怕感覺太臭屁，所以我花了很多時間整理稿子，後來就有點後悔，回來還要看自己講的話，早知就自己寫。」因內容親自修改多次，加上參與新專輯製作等，工作相當繁忙，令新書延到年底才推出。

書中瑪莎提及除了李宗盛、羅大佑外，薛岳《生老病死》專輯對他在歌詞創作上啟發很多，他說：「因為我覺得要講音樂和自己關係，音樂甚麼對我造成影響，覺得必須要從小時候說起，小時候的音樂帶給我影響，很喜歡〈昨天的孩子〉這首歌，有些心情蠻貼切。」薛岳對於瑪莎的影響，不只在詞曲上，還有第一次知道甚麼叫演唱會也是來自於薛岳的最後一場演唱會《灼熱的生命》，他說：「原來一個現場樂團，可以將卡帶裡的歌曲改頭換面，原來看一場演唱會就是這樣，是活着的。」