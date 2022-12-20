慳番一筆！安芭與前夫尊尼特普和解僅賠100萬美元？

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）今年初互告誹謗，最終尊尼勝訴獲安芭賠償1,035萬美元（約8,073萬港元），而安芭則僅獲賠200萬美元（約1,560萬港元）。原本雙方都不服判決而上訴，但安芭突然「轉呔」昨日於社交網站宣布與前夫和解。據知雙方協議之下，她的保險公司將支付100萬美元(約778萬港元)作為和解！

雖然已與前夫達成協議，但「好勝」的安芭仍然不服輸留言指自己從來沒有選擇這一切，自認為了真相而辯護，卻因此而令人生被毀滅：「時間寶貴，我想把我的時間過得更有意義與目的。多年來我被困在艱鉅與昂貴的法律程序中，並且證明了無法保護我與我的言論自由。我無法再承擔無法負擔的帳單風險——不只是財務上、還有身心與情感上。女性不應該為了說出真話而面對迫害與破產，但不幸的是這一點並不常見。和解後，我也選擇將時間投入在我離婚後幫助我療傷的工作上，那些我感覺自己被看到、聽見與相信、我知道我能帶來改變的工作上。」

安芭更表示和解不代表她認輸。她直言對美國的法律系統失去了信心！她說：「即使上訴成功，最佳結束都只是重審，新陪審團將審視相同的證據，我無法再來第3次」。她希望有建設性和目的地使用時間，而非挑戰不可能的事。

至於尊尼亦透過律師回應雙方和解一事，並指尊尼及律師團隊都好開心「正式關上這道特普先生痛苦章節的門」，而律師表示尊尼會將100萬美元捐給數個慈善機構。