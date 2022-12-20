古巨基壓軸登場　撩ERROR整串燒金曲博封神

宇宙「天團」ERROR一連四晚於九展Star Hall舉行《明星生活 Error Live Show 2022》，昨晚（19日）來到最後一場，大批圈中好友包括人氣男團MIRROR六名成員呂爵安、邱士縉、邱傲然、王智德、陳瑞輝、李駿傑、女星鄧麗欣、王丹妮、廖子妤、栢天男等均到場支持，香港桌球天王傅家俊與太太亦是當晚座上客，而當MIRROR六子進場時更引起全場騷動。

演唱會中阿Dee（何啟華）於個人環節中談到感覺自己成為明星，全因家中多了一噸啤酒，更引用阿根廷球王美斯作例子：「嗰晚睇住美斯捧盃自己都眼濕濕，因為卡塔爾有禁酒令，好多啤酒滯銷，美斯，I know that feel bro！10萬噸啤酒，我一噸已經做到明星。」隨後便唱出兩首新歌《大話精英》及《毒舌奏鳴曲》，更向觀眾席的MIRROR表示：「放心啦，唔會Plug上台㗎，唔同你哋爭。」引來全場爆笑。

至於保錡（吳保錡）在唱出《猥瑣》前亦發表感受：「做咗4年，其實我最想都係做音樂，好開心今日可以唱到自己作品畀大家聽，我係好想攞獎，不過人貴自知，未來十年都應該攞唔到，想借個台多謝舒文為我人生做咗兩首派台歌，《猥瑣》係我人生嘅代表作，冇《猥瑣》可能人哋都唔會聽我嘅歌，雖然主題有啲『神』，但我鍾意呀，吹咩？」又談到入行前的辛酸：「有人話我又渣又『騎呢』唔會成功，但我要多謝佢哋令我知道自己要更強大，希望大家都為自己夢想一齊努力。」當唱完《猥瑣》後，阿Dee與肥仔（梁業）便齊齊上台，肥仔重提當年《造星》被Foul舊事，指要找機會一雪前恥，保錡則笑言若當年沒有被Foul，便可能沒有ERROR，不過MIRROR可能會變成16人。三人隨後合唱《Am I crazy》，肥仔更因其中歌詞令他感觸一度落涙，剛返回舞台的193（郭嘉俊）即錫肥仔面頰安慰。

而當193於台上講感受時，有粉絲衝向台前送花，193見狀即上前接收，但當他發現是銀紙花後即說：「出嚟攞返，你畀陰司紙我就要。」他作狀取笑粉絲孤寒，只用10元紙幣摺花，隨後拿出粉絲為他製作的首張手幅「接近完美193」哽咽說：「記得初出道，你哋每次大叫193，我唔覺係笑話，係童話。」隨即便流下男兒淚。

演唱會尾段四子唱出《勁歌金曲》，歌迷亦隨即起立大合唱，壓軸神秘嘉賓古巨基亦突然現身與四子合唱，現場氣氛旋即High爆，唱完後他說：「好High，估唔到一首慢歌都令大家企起身。」而四子則笑指現場似K房，只欠啤酒和骰盅，又問古巨基為何會答應做嘉賓？基仔說：「為嘟姐、張家輝同我老婆，我自己就為咗自己做ERROR嘉賓，因為ERROR為我哋帶嚟好多歡樂。」他指於後台時忽然想到《勁歌金曲》是上一代總結，問ERROR是否有興趣為這一代金曲做總結？保錡即笑指他們未到這個級數，基仔即鼓勵他們嘗試去做，更口頭答應構思新計劃與ERROR合作，Dee即笑謂：「諗住搲撈，點知你嚟派撈。」最後當四子在唱過出道歌《404》後，演唱會於凌晨零時18分正式完結。

騷後四子受訪時被問到演出超時費用由誰負責？四子坦言沒想到會唱至凌晨，193説：「琴日都問過可以唱到幾點，但冇收到Order所以就放心去做，哈哈。（你之前中招好番晒未？）未，今晚都有打類固醇開聲，每晚完騷就開始好攰講唔到嘢，因為見到台下啲人嗌，腎上腺上升連講嘢都大聲好多，就失晒聲，不過聽日要開工，希望開工講到嘢。（開騷前確診，頂得住？）頂唔住都要頂㗎，鬼叫你窮咩！」問到他們為何不停於台上促銷演唱會商品，是否真的滯銷？他們笑言只是推銷手法，希望大家多買一點。問到只開4場會否未夠喉？肥仔說：「夠啦！你哋試吓4場都跳9分鐘。」阿Dee亦自爆開騷壓力大，導致雙手長出「壓力瘡」：「真係要唞吓，醫生話係一種神經病毒，精神壓力、身體免疫力唔平衡。」演唱會中肥仔一連跳唱多首郭富城快歌，他表示是向對方致敬：「我學跳舞前成日聽郭富城啲歌，所以佢啲舞曲我已經好熟，邀請唔到佢，所以都想向佢致敬。」阿Dee和193即笑指肥仔連其他版本也已經「入晒腦」，更大爆他於頭場誤唱了《鐵幕誘惑》的鹹濕版。他們表示今次邀請古巨基任嘉賓，全因《勁歌金曲》是大家在K房的集體回憶，也沒想到現場氣氛會那麼好，談到基仔提到有機會合作，他們表示十分高興：「希望真係可以成真！」