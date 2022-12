群星熱棒阿根廷！嘉芙蓮唔怕老公呷醋向美斯示愛

今屆世界盃落幕,阿根廷擊敗法國勇奪冠軍。原來荷里活明星都關注世界盃,有好多紅星更是阿根廷擁躉,其中英國女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯(Catherine Zeta Jones)以及天后Adele都深愛阿根廷功臣球王美斯(Lionel Messi)!

嘉芙蓮前日(18日)都有在家中睇冠軍爭奪戰,並於社交網留言直擊。當阿根廷射入12碼擊敗法國的一刻,嘉芙蓮與老公米高德格拉斯(Michael Douglas)都一齊歡呼,而她更High爆唱「球迷之歌」《Olé Olé Olé (The Name Of The Game) 》。嘉芙蓮話自己雖然愛法國人亦會說法文,但自己卻好愛美斯,仲話老公都唔介意。而她更爆通屋貼滿美斯海報。

除了「人妻」嘉芙蓮之外,英國巨肺天后Adele日前於美國拉斯維加斯開騷時問現場觀眾有否來自南美洲,並感謝上帝阿根廷在世界盃擊敗荷蘭,並與粉絲合照後大嗌:「我愛你,美斯!」

此外,美國男星艾斯頓古查(Ashton Kutcher)和奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般(Reese Witherspoon)都是「阿根廷迷」,其中慧絲更邊睇邊緊張到猛咬手指。而艾斯頓亦穿上阿根廷波衫睇決賽,並留言指自己是「為了美斯」。不過最開心莫過於荷里活萬人迷里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的阿根廷索模前女友Camila Morrone,她公開穿上國家隊波衫的照片並顯露興奮之情。而英國前球星萬人迷碧咸(David Beckham)亦帶埋兒子告斯(Cruz)飛抵卡塔爾現場睇冠軍爭奪戰,並與家人FaceTime現場直擊戰況。