2022娛圈風雲　MIRROR騷墮屏意外觸目驚心

2022年的娛樂圈盡是荒謬、荒誕又荒悸。誰說世界無童話，Angelababy黃曉明棄做公主與王子，童話光譜竟由大S徐熙媛接了一通既陌生又熟悉的電話來延續，乾柴遇上烈火，和舊愛具俊曄再續未了緣，前夫汪小菲割席又割床，百萬元床褥承受怒氣下當眾被肢解，情節比狗血韓劇更離奇荒誕；MIRROR十二子牽動全港市民心，鏡粉經濟圈功德無量，普天同慶看騷時，源於人為荒謬的錯失，竟發生紅館41年以來最嚴重的墮屏慘劇；女神李嘉欣和男神林志穎生死一秒間，更是驚心動魄荒悸連場。吳亦凡為下半身的過錯而埋單，因強姦罪被判刑13年，算是一片荒謬中，唯一不虛妄且真實的公義。

第1位：MIRROR

MIRROR虜盡全港市民心，歌影視及廣告代言無孔不入的攻陷，人氣之強史無前例，無論去旅行，搭車又搭船，甚至買支牙膏，日見夜見，是教主、是Edan、也是姜濤，鏡粉經濟圈算是逆市下的曙光，更令多少關係波瀾起伏，女友/老婆成鏡粉日日「照鏡」，男友/老公變前夫獨守空幃。出道4年的MIRROR在今年7月首攻紅館開演唱會，惟由綵排開始至開騷，舞台安全問題及舞者受傷消息不絕於耳，直至舉行第四場，竟發生LED屏幕墮下慘劇，致2名舞者受傷，其中仍留醫的李啟言（阿Mo）至今未能自主活動，康復路難以筆墨形容的漫長。意外調查報告在千插萬鬧始出來，結果令人震怒又心寒，當中涉及虛報資料，屏幕重量本為9,852磅，竟申報為3,600磅。

第2位：黃曉明、Angelababy

Angelababy和黃曉明曾幾何時共同譜寫令不少港女羨慕的童話式愛情，豈料由拍拖到結婚，情緣12年止步，在近年放閃不再、屢傳婚變下，終在今年1月正式宣布離婚，各行各路，並共識「不分產、不爭子、不互數」的「三不」政策，希望在兒子小海綿在零是非的環境下成長，也不想上演你數我爆的難看場面。回復單身的黃曉明緋聞停不了，最近有傳和Baby撞樣的內地網紅葉珂過從甚密，是口味始終如一，還是忘了，忘不了？

第3位：吳亦凡判監

內地男星吳亦凡去年8月在北京因涉嫌強姦罪被捕，並於今年在北京低調開審，至11月宣判強姦、聚眾淫亂案罪成，強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，紅星淪為階下囚！而曾公開指控吳亦凡的內地網紅都美竹，知道判決後即在社交網上留言：「終於等到了！」

第４位：張敬軒演唱會腰斬

張敬軒於去年12月23日起舉行共18場跨年紅館演唱會，但因第5波疫情政府收防疫措施，令今年1月6日舉行的第11場起合共8場全部延期，軒仔在社交網留「10字真言」互勉，約定歌迷後會有期。而同時期組合C AllStar、Mr.及歌手陳蕾等亦「停騷」，業界與歌迷都叫苦連天！

第5位：徐熙媛、具俊曄

宣布和汪小菲離婚只是3個月，徐熙媛今年3月突然自爆婚訊，和5分1世紀前相戀的韓籍舊愛具俊曄結婚，哄動中港台！因被經理人公司逼迫下無奈分手的具俊曄，見大S失婚，思念悠悠下，找到對方廿多年前的號碼，主動打這通電話，的確「千里姻緣一線牽」，乾柴遇上烈火，令大S再逢春。可惜童話變笑話，前夫汪小菲想起昔日和大S纏綿的名貴大床，變成他人的溫柔鄉，怒不可竭。大S一招原床歸汪，汪小菲割席又割床，這張傳聞價值過百萬元的床褥在街頭被行刑肢解，雖塵歸塵，土歸土，但大S和汪小菲的鬧劇長睇長有！

第6位：林志穎遇車禍

台灣藝人林志穎今年7月於在台灣桃園駕駛價值百萬港元的Tesla電動車，載兒子Jenson前往參加賽車途中發生嚴重車禍，幸有好心市民爭分奪秒與死神「搶人」，把困在車中的林志穎硬拖出來，不到5分鐘電動車更陷入火海成廢鐵。多處骨折的林志穎被救出時面部嚴重腫脹，亦一度被傳毀容，幸接受完成手部及顏面手術後，當中包括放入鈦合金進行固定手臂骨，身體情況慢慢好轉，有指他計劃於2023年正式復出。

第7位：吳業坤閃娶日本女優

歌手吳業坤今年5月在網上掟震撼彈宣布「小弟結婚了」，並分享新娘的「影後」照，惹來網民瘋狂起底，收服「溝女王」的吳太，是比他年輕5歲、擁有「鬼影變幻球」身材的日本藝人濱口愛子，由於消息太突然，惹來奉子成婚之說，最後遭吳業坤否認。除了吳業坤娶得美人歸，男神陳家樂，亦於6月趁女友連詩雅34歲生日前成功求婚，名正言順將地下情女友私有化。而台灣性感女神「雞排妹」鄭家純則於11月忽然宣布已與日籍兒科醫生Akira於日本結婚，都令人非常意外。

第8位：鍾嘉欣誕第三胎

藝人鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy後共同育有一對子女，今年4月鍾嘉欣宣布第3度懷孕，於加拿大養胎期間透露誕下第3胎後便會「封肚」，實行3個就夠晒數，10月於家中順利誕下體重7磅8的巨B囡囡Linda，正式「收工」。歌手何雁詩與鄭俊弘（Fred）2020年拉埋天窗，直言恨生B的二人於1月宣布造人成功，何雁詩6月誕下囝囝Asher，並大爆老公已提議再追個女，不過她坦言懷孕及生產也很累，要先休息一下復原。

第9位：李嘉欣病危

「大美人」李嘉欣1月突然自爆和死神搏鬥48小時的恐怖經歷，在心跳及血壓不穩等異常情況下被急送ICU進行搶救，心肝腎等功能幾乎停頓，險變植物人，救援分秒必爭，她直言：「如果我再遲點搶救，呢個世界差少少冇咗李嘉欣！」揚言「執番條命」的她，經心臟科教授檢查後發現心臟先天性多了一條血管，事後接受導管消融手術後現以回復健康。

第10位：曾江離世

資深藝人曾江今年４月從新加坡回港並於尖沙咀某酒店隔離期間，被發現倒斃酒店房內，終年87歲！其女兒曾慕雪遵從父親生前意願死後一切從簡，喪禮亦低調舉行，圈中人只有摯友胡楓、馬海倫到場送別。除了曾江之外，名導羅啟銳、楚原、嘉玲以及祝文君亦於2022年相繼離世。