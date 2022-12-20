Jessi豐厚嘟唇秒Get　唔使打針都可擁有？！

韓國饒舌女歌手Jessi擁有迷人的嗓音及凹凸有致的火辣身材，讓她在韓國樂壇上闖出一片天，再加上她常以豐厚嘟唇的造型示人，讓「豐唇」一詞，成為她其中一個特色的標誌。之不過，有不少人都以為Jessi的豐唇是透過手術方式得來，但實質是化妝出來的效果！所以星級化妝師Annie G.Chan今次就會教大家如何用Lip Plumper、唇筆、唇膏及Highlighting Powder等4項化妝品，來輕鬆畫出豐厚嘟唇。仲等？立即去片睇《我要「妝」明星》啦！

要將嘴唇變得豐潤，首先是用Lip Plumper（豐唇液）輕輕點在上、下唇峰位置，再用手輕輕抹開，讓嘴唇有水潤及嘟起的感覺；然後再用淺粉紅色或杏色的唇筆，在下唇中間底及上唇邊畫，將唇紋及唇色退走，可令唇膏的顏色更為突出。

畫唇後便可以塗上唇膏，可以的話下唇用唇掃上色，一來可以防錯手畫出界，二來可令色澤更均勻。但記得下唇要厚的地方，是中間唇谷的位置，上唇則是唇角至唇峰之間的位置；至於唇山不需要塗厚，否則會顯得人中位短，令出來的效果不美觀。如想效果更為突出及持久，塗抹唇膏後在下唇中間的位置，加上閃亮的粉狀的Highlighting Powder即可。

時下流行紅唇，但原來大紅色是會令嘴唇攝了入去及會較暗淡，不能做出弧形效果，所以如想兩者兼得的話，可以用帶點橙色，又或是桃紅色等這類的唇膏色。