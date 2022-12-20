聖誕禮盒　甜食做主角

講到聖誕送禮的首選，就有香脆曲奇、甜美朱古力，以及各式精緻小甜點。今年新出的精美禮盒就集合以上的美食，和親友來個甜點小聚，作茶點或飯後甜品都無問題，自肥或送禮都咁開心。

中日混搭

日本甜點固然美味，傳統的糕點也有吸引之處。日式火鍋放題餐廳大將和糕點時光合作推出限定聖誕禮盒套裝，日式和菓子包裝內，是3款香港統餅食。牛耳餅加入秘製南乳，入口滲蒜香。人手製作的花生糖，選用原粒有機甜花生配低糖少油配方。滿滿回憶的叮叮糖，更是令人懷念，每個禮盒會附送優惠券，感覺更抵。

法式滋味

法國甜品舉世知名，是節日甜食的好選擇。當文歷餅店 by DOMINIQUE ANSEL在今個聖誕推出多款限定出品，除有聖誕早晨焦糖朱古力脆米、雲呢拿蘋果甜酥、杏仁牛角包配朱古力薑餅人曲奇、星星栗子樹幹蛋糕、冬日士多啤梨樹幹蛋糕和小熊餅榛子朱古力蛋糕外，還有首次推出的士多啤梨脆片球和法式甜點禮盒。禮盒內有核桃朱古力牛油曲奇、綠茶牛油蛋糕、杏仁脆餅及士多啤梨脆片球，作茶點最好不過。

夾心酥餅

聖誕節去朋友家小聚，餅乾配茶最是合適，GODIVA以法式傳統酥餅 「Fourrés Chocolat」 作靈感，打造出全Chocolate Sablés Fourrés朱古力夾心酥餅，牛油酥餅配比利時朱古力，有黑朱古力、抹茶白朱古力和士多啤梨白朱古力3款口味，各有特色。

英倫皇家可可滋味

來自英國、獲皇家認證的朱古力品牌Charbonnel et Walker今個聖誕節帶來多款應節禮盒及時令松露朱古力，好似品牌人氣的手製帽盒就化身做聖誕吊飾，金紅聖誕禮盒內裏盛載住薄荷曲奇松露朱古力、蛋酒松露朱古力或薑餅松露朱古力等，食完仲可以用來做裝飾。又有全新推出的聖誕拉炮，用上奪目的紅與金色作設計，盛載住多款高級松露朱古力，大小朋友都Like！此外，還有多款精選禮品，好似經典聖誕禮籃就有超過10款朱古力，包括聖誕拉炮、聖誕吊飾、各款松露朱古力、朱古力杏仁、薄荷朱古力棒和迷你心形盒裝朱古力，分量十足。

台式果味

台灣水果高質又多選擇，用來入饌最是美味。當地品牌微熱山丘剛推出新口味的山丘芭娜娜及柚香蘋果酥禮盒，山丘芭娜娜選用中部山區的山蕉，以及高雄和屏東出品的田蕉製作成香蕉窩夫餅乾，餅乾內有榛果焦糖醬醬及香蕉餡，餅乾還有香蕉的造型，搶眼有蕉味。另一款柚香蘋果酥，選用日本青森紅蘋果、高知白柚加法國白朱古力製作，表面有柚子朱古力，入口酸甜有致。選購禮盒會附送主題布袋，數量有限，送完即止。

維港賀聖誕

每年聖誕節，維港兩旁都有主題燈飾，搶眼又熱鬧。Sayvour推出的維港聖誕燈飾70%黑朱古力片，大家會看到本地多個知名地標和交通工具，配以聖誕樹、雪花和雪橇，以及不同祝福語，融入本土特色。今年新出的聖誕朱古力鹿車禮盒，內有迷你蝴蝶酥、甜心士多啤梨朱古力，甜心黑朱力和白朱古力，另外有招牌字母朱古力和聖誕燈飾70%黑朱古力片，更有氣氛。

浪漫曲奇

聖誕節是情侶互相慶祝的好日子，想送禮不妨浪漫一點。台灣法式曲奇品牌ISABELLE近日就推出2款全新禮盒，淡紫色手提盒「薇愛倪Violette」內有雙層手工曲奇，有焦糖杏仁和拔蘭地葡萄夾心等口味。另一款首飾盒造型「愛的故事」，圓桶形的盒子也是相當搶眼，享用內裏的美食後，還可以箱子變成儲物盒，夠晒環保。

多款選擇

送禮最緊要投其所好，有得選擇就是好。Schoggi Meier今年推出一系列聖誕精選禮盒，可以讓小朋友發揮創意的薑餅DIY裝飾套裝、甜入心的聖誕經典朱古力禮盒、暖笠笠的雪人熱朱古力炸彈套裝外，全新推出的馴鹿星夜聖誕精選禮盒，有可愛馴鹿朱古力、綠茶脆米、蝴蝶脆餅、朱古力威化脆卷、特別版聖誕裝飾及幸運星朱古力等，一次過吃出不同味道。買滿指定金額可免費送貨，再附送聖誕卡飾。另外，品牌亦推出全新口味的檸檬、紅桑子和花生味的焦糖朱古力方塊，大家可按喜好選擇。