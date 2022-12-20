東冲有料到：每當燈光變幻時

於泰國曼谷幾乎每年都一個著名媒體聯合一些贊助商舉辦燈光展，地點是曼谷的Charoen Krung區。該區是當年曼谷首個商業區，曼谷首條有街名的街道及首間有門牌的百貨公司都在該區誕生，並有一間歷史悠久的郵政總局，可謂見證了曼谷商務發展的歷史。

於郵局旁有一個名為TCDC的機構，主打發展泰國創意事業及提供機會讓泰國創意人士舉行展覽，而每年年尾該機構所在位置附近都會上演燈光展Awakening Bangkok。

該表演並非像日本藝術團隊teamLab般於一個室內地方作光雕投影那麼簡單，而是在戶外及室內投放經特別設計的燈光，令大家於不同位置都有所體驗。今時今日最緊要係影相打卡，這裏便正好滿足了這個要求，因為該區新舊交融，內裏有好多過百年歷史的建築，他們為附近棄置了的酒店、店舖、舊屋，甚至舊泰國水警總部投射了燈光，訪客可入內影相打卡，整體上既有創意又有味道。

每年這個燈光活動舉行的時候，都吸引了好多泰國年輕人晚上手執大會派發的地圖到處搵位影相打卡，今年當然也不例外。今年得到大會的邀請，在活動負責人陪同下走勻了所有位置，毋須排隊兼沒有其他路人甲乙丙影響下進行採訪拍攝，讓我多年來首次看勻了所有有關的展品，觀後感係的確好值得去支持及欣賞，而且更係免費觀賞呢！活動日期即日至12月25日，如果大家身處泰國曼谷的話，絕對值得去睇睇！

胡慧冲