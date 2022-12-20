信和集團聖誕節寒冬送暖 與3,000位基層兒童及家庭同慶佳節

【營業資訊】聖誕佳節將至，信和集團及黃廷方慈善基金展開「信和冬日送暖」活動，由集團義工隊「信和友心人」舉辦一系列活動及送贈聖誕禮物包，與大約3,000名基層兒童及家庭，以及需要住宿照顧服務的兒童及青少年提早慶祝聖誕節，為社會有需要人士傳遞節日關愛。寒流襲港期間，更特別安排提供熱騰騰的煲仔飯，讓基層家庭及兒童感受到暖意及關懷。

聖誕節是一個普天同慶的日子，趁着一年一度的聖誕燈飾亮起，集團特別邀請基層兒童及家人乘坐特色開篷巴士夜遊尖沙咀一帶，欣賞包括尖沙咀中心及帝國中心以歷年標誌性「雪花」圖案為主題的璀璨燈飾，一起感受尖東聖誕燈飾的傳統節慶情懷。

此外，集團及黃廷方慈善基金亦希望讓暫居於兒童或青少年院舍的學童同享溫馨的節日氣氛，邀請他們到香港黃金海岸酒店及香港富麗敦海洋公園酒店享用豐富聖誕自助午餐，日前信和置業有限公司執行董事田兆源先生亦代表出席送上聖誕禮物，向孩子們表達關懷。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光先生表示：「我們很高興有機會聯同社區夥伴及義工同事，為有需要人士送上節日祝福和關懷，更提供傳統冬日美食煲仔飯，希望讓他們暖身又暖心，在寒冷的日子增添幾分暖意。衷心感謝我們的社區夥伴及『信和友心人』一直努力不懈傳揚關愛精神，讓更多人感受到暖意窩心的聖誕節。」