張學友自爆近年收入大減　嘆做人業主甚艱難

歌神張學友貫為天王級，但佢近日亮相節目，竟自爆曾有段時間唱歌收入唔穩定：「未搵夠，唔知可唔可以維持你嘅生活」，要靠拍戲搵外快，甚至成為某段時期嘅主要收入：「例如我一年拍7部，我知道嗰年我收入有幾多，計到我收入有幾多，所以有一段時間係要主要收入嚟嘅。」並指後來演唱會開騷機會多咗，先減產變成有興趣先接戲。講到有傳佢曾因金融海嘯慘蝕一半身家4千萬，要全面復出搵錢收復失地，佢就自爆近年收入全無，投資亦傾向保守，現持有物業都用作自住而非投資：「所有冇自用嘅物業我都賣返晒出去，所有物業，倉庫也好，住又好，寫字樓又好，都係自己買嚟用。」又稱做業主好辛苦：「我覺得租畀人好辛苦，窗漏水又關我事，明明打風唔關我事，佢漏水、樓上漏水又關你事，水渠爆咗又係你去整，好多嘢，我份人冇乜安全感，我係要好大安全感。」

至於提到佢向來熱心社會公益，問到如何取捨廣大嘅邀約，佢就認為自己個性被動，但只要符合個人理念同能力所能及就會答應請求：「好多嘢我都有自己嘅睇法，但係我就係一個非常被動嘅人嚟，我知道咁樣唔啱，我就唔會自己跳出嚟話喂點樣點樣，呢個係我自己睇法。但譬如我好想做，咁啱有人搵我喎，咁我咪做囉！（咁你唔托手踭？）又唔會完全唔托手踭，我認同嗰件事，同埋覺得自己做得到，咁咪我做囉！」